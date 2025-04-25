Юрий Слюсарь потребовал ликвидировать памятник генералу Краснову до дня победы

Депутат Государственной Думы VIII созыва от донской фракции КПРФ Евгений Бессонов в ходе заседания Законодательного собрания обратил внимание врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря на то, что памятник атаману Петру Краснову в ст. Еланской до сих пор остается на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Скоро День Победы. Разберитесь с памятником Краснова на территории Ростовской области. Есть решение суда! Но фактически он продолжает там стоять. Неужели невозможно это решить оперативно, до 9 Мая?», – задал вопрос Евгений Бессонов.

Другой народный избранник, задавая вопросы врио губернатора на 19 сессии областного заксобрания, попросил добавить красное знамя победы в украшение ростовских улиц пред Днем победы.

«С памятником Краснову постараемся разобраться до 9 Мая, а знамя победы, принимая во внимание его историческую значимость, в донской столице обязательно появится на ул. Б. Садовая», – ответил Юрий Слюсарь.

Напомним, «Ъ-Ростов» сообщал ранее, что из частного музея казачьей истории в станице Еланской конфискуют две скульптуры атамана Петра Краснова.

Валентина Любашенко