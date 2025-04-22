Из частного музея в Ростовской области конфискуют скульптуры атамана Краснова

Шолоховский районный суд Ростовской области постановил конфисковать две скульптуры атамана Петра Краснова из частного музея казачьей истории в станице Еланской. Владельцу музея Владимиру Мелихову выписали штраф в размере 2 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Напомним, музейный комплекс «Донские казаки в борьбе с большевиками» был открыт в августе 2006 года на территории частного домовладения предпринимателя Мелихова. В центре музейного комплекса возвышается бронзовая фигура пособника фашистов времен Второй мировой войны.

В 2016 году на заседании правительства Ростовской области представители Шолоховского района выразили протест против существования музея, посвященного коллаборационисту Краснову. После этого в музейном комплексе были проведены следственные действия. Аналогичные мероприятия были возобновлены в 2024 году после обращения граждан (включая участников СВО) к правоохранительным органам.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Валентина Любашенко