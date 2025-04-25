«Сокращение запуска новых проектов — тренд, характерный не только для Москвы»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как снизился объем строящегося жилья в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Восемь премьер девелоперских проектов за три месяца: впервые за 13 лет так мало стартовало за квартал в столице. В 2024-м за аналогичный период рынок пополнили 14 проектов, в 2023-м их насчитывалось 13. В 2022-м началась 21 стройка, посчитали специалисты компании «Метриум». Среди лотов, продажи которых были открыты в первом квартале этого года, преимущественно представлены новостройки бизнес-класса — 6 из 8, отмечают брокеры. Один новый адрес заявлен в реализацию в классе «делюкс». Еще один — объект комфорт-класса — расположен в Новой Москве, в Троицком административном округе.

«Потенциальные покупатели внимательно относятся к заявляемым качественным характеристикам новых домов и делают выбор в пользу того жилого комплекса, который будет максимально соответствовать их запросу,— говорят эксперты компании Stone. — И, как правило, современным требованиям будущих жильцов отвечают новостройки именно бизнес-класса».

Сокращение запуска новых проектов — тренд, характерный не только для столицы. По данным «Дом.рф», всего за первые три месяца текущего года вышло в продажу чуть более 8 млн новых кв. м, что почти на четверть меньше, чем год назад за аналогичный период. Снижение запусков фиксируется в половине регионов, где ведется жилищное строительство, в 43 из 86. Наиболее заметно (более чем на четверть) — в десяти крупнейших субъектах по объему строящегося жилья. В регионах вне топ-10 по объемам строительства снижение динамики выхода новых проектов умереннее, на пятую часть.

Светлана Бардина