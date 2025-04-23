Первоуральцы оспаривают в суде решение о строительстве мусорного полигона

Первоуральский городской суд рассматривает административный иск жителей, которые пытаются оспорить решение администрации города о выделении земли под строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, истец просит признать незаконными действия администрации Первоуральска по организации и проведению общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Строительство полигона промышленных отходов АО «ПНТЗ». Кроме того, в исковом обращении просили признать незаконными действия главы муниципалитета по утверждению результатов этих слушаний.

Сообщается, что горожане не согласны с решением властей о строительстве полигона. По данным портала Е1.ru, его построят на участке в 50 км от ПНТЗ, которому он будет принадлежать, и в 5 км от села Первомайское. Жители обеспокоены близким расположением полигона к жилым домам. Однако, санитарно-защитная зона в четыре раза превышает норму в 500 м. Ближайшая застройка находится более, чем в двух километрах.

В настоящее время в суде находятся два административных иска со схожими требованиями, которые были объединены в одно производство.

Следующее судебное заседание назначено на 20 мая.

В конце июля 2024 года, министерство энергетики и ЖКХ области лишило статуса регионального оператора ТБО «Экосервис» и назначило ответственным за вывоз мусора в Западной зоне (административный центр —Первоуральск) до 1 августа 2025 года АО «Спецавтобаза».

Полина Щуцкая