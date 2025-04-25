Intel отчиталась за квартал с убытком и сообщила о сокращениях

Вчера, 24 апреля, корпорация Intel сообщила, что ее выручка в первом квартале составила $12,7 млрд, оставшись примерно на уровне прошлого года. Компания закончила квартал с чистым убытком $821 млн — вдвое больше, чем годом ранее (убыток $381 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Такие результаты оказались лучше ожиданий аналитиков. При этом инвесторов разочаровали прогнозы на текущий квартал: Intel заявила, что выручка за квартал составит $11,8 млрд, ранее эксперты, опрошенные LSEG, ожидали выручки в $12,8 млрд. Акции Intel после публикации отчетности снизились на внебиржевых торгах на 5,9%.

Одновременно с публикацией отчетности генеральный директор Intel Лип-Бу Тан в письме сотрудникам сообщил, что уже в текущем квартале начнутся сокращения в компании и продлятся несколько месяцев. При этом он не сообщил, сколько сотрудников будет уволено. Ранее Bloomberg писало, что компания сократит более 20% сотрудников. Лип-Бу Тан возглавил находящуюся в кризисе компанию в марте. В 2024 году Intel, бывшая когда-то одним из лидеров производства полупроводников, неоднократно сообщала об убытках. В прошлом году корпорация уже объявляла о планах уволить 15% персонала. За последний год акции Intel упали почти на 38%.

Яна Рождественская