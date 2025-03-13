Intel назначила нового гендиректора в условиях продолжающегося кризиса

Вчера, 12 марта, американская корпорация Intel сообщила, что ее новым генеральным директором станет Лип-Бу Тан. Он займет этот пост уже на следующей неделе, 18 марта, и сменит на нем Дэвида Зинснера и Мишель Джонстон Холтхаус. Они временно исполняли обязанности главы Intel после того, как прошлый гендиректор Пэт Гелсингер ушел в отставку в декабре. После сообщения о назначении господина Тана акции Intel выросли более чем на 10%.

В последние годы Intel переживает кризис: в 2024-м компания, бывшая когда-то одним из лидеров производства полупроводников, неоднократно сообщала об убытках. Корпорация также объявила о планах уволить 15% персонала, чтобы сэкономить $10 млрд. За последний год акции Intel упали на 54%. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что конкуренты хотят купить ее активы. Также неоднократно высказывались предложения о разделении компании на две части — разработку чипов и их производство.

Лип-Бу Тан с 2009 по 2021 год возглавлял разработчика ПО для проектирования чипов Cadence Design Systems, он также и ранее входил в совет директоров Intel. Господин Тан уже заявил, что его цель состоит в том, чтобы Intel лучше отвечал запросам пользователей и приносил доход акционерам.

Яна Рождественская