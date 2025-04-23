Bloomberg: Intel сократит более 20% сотрудников

Компания Intel на этой неделе объявит о сокращении штата на 20%. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg, отмечая, что это будет первая масштабная реструктуризация Intel под руководством нового генерального директора Лип-Бу Тана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert Galbraith / Reuters Фото: Robert Galbraith / Reuters

На конец 2024 года в компании работали 108,9 тыс. человек по всему миру. Таким образом, сокращены будут около 22 тыс. человек. В прошлом году Intel уже сократил 15 тыс. человек в рамках программы по сокращению издержек на $10 млрд. Возглавивший в марте компанию Лип-Бу Тан в своем заявлении указал на слишком, по его мнению, медленно работающий и раздутый штат менеджеров среднего звена, и предупредил о необходимости принятия «жестких решений». Рынок тогда позитивно отреагировал на назначение Лип-Бу Тана, сменившего Пэта Гелсингера, при котором Intel в последнее время переживал кризис. Нынешними сокращениями компания, по данным Bloomberg, намерена добиться упрощения структуры руководства и возрождения корпоративной культуры с упором на инженерную составляющую. Акции Intel после этих сообщений растут в цене на 3,4%.

Алена Миклашевская