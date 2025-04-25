Турецкий циклон испортит начало мая в Сочи

Жителей и гостей Сочи ожидает прохладная и дождливая погода на майские праздники с температурой воздуха до +15...20 градусов. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Конец апреля и первая половина праздников пройдут с преобладанием дождливой и прохладной погоды.

«С 1 по 4 мая существенную роль играет турецкий циклон, который удерживает свои позиции в регионе. Ожидать значительного потепления не приходится»,— сообщил господин Шувалов.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит +15...20 градусов, а осадки в виде дождя будут выпадать практически ежедневно до 4 мая.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе прогнозируют ухудшение погодных условий в выходные дни. Курорт накроют осадки, порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Мария Удовик