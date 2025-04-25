В Сириусе прогнозируют туман, грозы и сильные дожди на выходных

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на федеральной территории Сириус на предстоящих выходных. Об этом сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Утром 25 апреля ожидается туман, а утром и днем в отдельных районах — ливни и грозы. На следующий день, 26 апреля, метеорологи прогнозируют сильные осадки с грозами и шквалистый ветер с порывами до 12 м/с. Завершатся выходные дождливой погодой. В воскресенье, 27 апреля, скорость ветра может достигать 10 м/с.

Администрация федеральной территории призывает местных жителей к бдительности. Рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и вблизи неустойчивых сооружений, а также временно отказаться от отдыха около водоемов.

В случае подтоплений или чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому номеру 112 или обращаться в дежурные службы по телефонам: 8 (988) 500-33-22 (аварийно-спасательное формирование МКУ Сириус.ФТ 24) или 8 (988) 385-91-32 (Кубань-СПАС).

Мария Удовик