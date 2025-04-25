Глава Белгородской области показал последствия атаки ВСУ на храмовый комплекс

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фотографии сгоревшего храмового комплекса «Новый Иерусалим». Деревянные здания в селе Сухарево Валуйского округа вчера, 24 апреля, попали под обстрел ВСУ.

«Уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божьей “Скорбящая” и обретения креста Господня»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Глава Валуйского округа Алексей Дыбов сообщил ТАСС, что комплекс будет полностью восстановлен, как только позволит оперативная обстановка. Службы на это время будут перенесены в другое место. Во время атаки в храмовом комплексе никто не находился.

«Новый Иерусалим» — это репродукция библейского Иерусалима. Комплекс начали возводить в 2001 году.