В Белгородской области «Новый Иерусалим» полностью сгорел после атаки ВСУ

Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области полностью сгорел после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, БПЛА Украины не давали потушить пожар в комплексе. Пострадавших нет.

«В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины. Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Новый Иерусалим» загорелся вечером 24 апреля после атаки ВСУ. Деревянные здания располагаются на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 км от города Валуйки в Белгородской области.