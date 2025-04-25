Фитнес демонстрирует женский подход

Спортзал без мужчин, даже среди персонала: бизнес все чаще открывает студии, рассчитанные исключительно на женскую аудиторию. Доля таких проектов на рынке уже достигает 30%, сообщили “Ъ FM” в Национальном фитнес-сообществе. Клиентки таким образом выбирают не просто ЗОЖ, а хотят улучшить ментальное здоровье. Что предлагают гендерные студии? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Без мужчин. Без зеркал. Без косметики» — слоган одной из гендерных фитнес-студий. В таком пространстве меньше думаешь о лишнем весе, внешности и о том, как реагирует противоположный пол, замечают опрошенные “Ъ FM” участники рынка. Женские клубы, скорее, про коммьюнити, и пока это сложно назвать трендом. Но число таких проектов заметно выросло, рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина: «Студийный формат имеет восходящий тренд. По итогам 2024 года порядка 78% новых проектов пришлось как раз на него. От общего количества площадок они занимают где-то 27%. Тут эстетика, здоровье, питание, грация движения: некоторые студии предлагают обучение дефиле, в том числе на каблуках. Туда приходят заниматься девочки вместе со своими мамами, и это замечательно».

Гендерные клубы — один из способов диверсификации бизнеса с набором допуслуг, включая SPA. Тем более в России, по разным данным, до 70% клиентов фитнеса — именно девушки. А на Кавказе, например, есть серьезные предпосылки для роста таких проектов. Чаще всего они рождаются в самих сообществах. В 2024-м женщины владели 77% спортивных студий, что на 8% больше, чем 2023 году, посчитали аналитики FitnessData. Клиентки не хотят заниматься спортом через боль и сопротивление, а ищут удовольствия, заметила сооснователь женских фитнес-клубов «Форманормика» Ирина Просвирова: «Дамы приходят из классических клубов и говорят, что там как-то пахнет резиной, мужчины бросают взгляды, а им хочется втянуться в тренировку и не думать ни о мужчинах, ни о взглядах. Тренировки сами подобраны специально для женского здоровья.

Такие клубы — это семинары, праздники, выходы на природу, туристические поездки. При этом персонал у нас тоже исключительно женский. Мы пробовали в некоторых городах брать парней, но как-то они не удержались».

В числе запросов клиенток — не только стрейчинг, йога, стрип-пластика, но и классическая хореография. Как показывают опросы, каждая пятая россиянка мечтает заниматься балетом. А на пуанты можно встать в любом возрасте, подчеркнула старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина: «У нас есть девушки от 16 до 70 лет. Есть рекордсменки. Была 82-летняя клиентка, и она прекрасно ходила на классическую хореографию. Очень много тех, кто встал на пуанты уже после 40. И если еще лет 20 назад балетный мир в своих кругах вообще никак не воспринимал любителей, то сейчас они выезжают и на какие-то конкурсы».

А вот на Западе пик популярности женских спортзалов связан вовсе не с эстетикой, как в России. В Великобритании, например, 61% опрошенных клиенток сталкивались с домогательствами и дискомфортом в фитнес-клубах. Только за прошлый год поисковые запросы на гендерные проекты выросли там на 70%, следует из отчета британской компании OriGym. И при такой динамике классические площадки вполне могут лишиться клиенток. Но в России этого не произойдет, уверен управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков: «У нас ежегодно появляется 150-200 объектов, которые ориентированы преимущественно на женскую аудиторию, например, студии стрейчинга. В этом нет ничего плохого.

Мужчины по гендерному признаку объединялись в староформатных качалках гораздо раньше, чем женщины, и тоже обсуждали какие-то исключительно свои дела, и дамы туда особо не ходили.

Много появляется концепций клубов, где мужчины и женщины ходят либо в разные дни, либо в принципе в зале предусмотрено разделенное пространство. Когда нет необходимости соперничать за какую-то красотку, мужчины себя ведут спокойнее, ну и женщины как-то между собой не конкурируют».

Ценовая политика в гендерных студиях практически не отличается от смешанных, утверждают владельцы бизнеса. Чаще это формат платежей по подписке. При этом ежемесячный абонемент в Москве в среднем стоит 3,5 тыс. руб., а балетный боди-фитнес – вдвое дороже.

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Аэлита Курмукова