Фитнес накачал выручку

Российские фитнес-клубы нарастили выручку в начале 2025 года и стали использовать в работе искусственный интеллект. Об этом говорится в исследовании Национального профильного сообщества. По его информации, выручка российской фитнес-отрасли за первый квартал выросла на 15% по сравнению с 2024-м. Положительная динамика также затронула и другие ключевые показатели отрасли. Как отмечают аналитики, продажи клубных карт в среднем по стране увеличились на 13%, дополнительных услуг — на 15%, а посещаемость клубов выросла в среднем на 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рост достигнут преимущественно за счет открытия новых точек, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева: «Прирост по разным регионам составляет от 15% до 23% год к году. Динамика высокая и продолжает расти. Важно понимать, что с увеличением ключевой ставки ЦБ объемы инвестиций в отрасль замедлятся. Совсем недавно был большой форум фитнес-индустрии, ключевые игроки рынка как раз говорили о том, что в 2025 году развитие и рост, который демонстрировала отрасль за последние четыре года, затормозится.

Это связано с тем, что объемы инвестиций не смогут быть такими высокими, а в большей части фитнес-индустрия развивалась именно за счет открытия новых клубов. По новой так называемой рекуррентной модели — это система работы по подписке — рост в количестве точек сейчас демонстрируется ровно за счет нее. Есть два ключевых трендсеттера, которые растут гигантскими темпами по 30-40 открытий в год, что очень много для фитнес-индустрии.

Как меняется потребительское поведение? Спрос на здоровый образ жизни и потребительское поведение поменялись. Люди хотят ЗОЖ, движение. И фитнес-клубы в этом плане очень хорошая площадка, с одной стороны. С другой, в потребители приходит новое поколение, которое ориентировано на собственное физическое и ментальное состояние. И для них мягкие программы — йога, пилатес — это тоже очень важные истории в собственной жизни, и поэтому эти направления тоже развиваются.

Кроме того, конечно, объем в денежном выражении увеличивается за счет роста цен».

Сейчас, по данным Национального фитнес-сообщества, в России работает почти 10 тыс. фитнес-клубов. Это на 700 объектов больше, чем годом ранее. Стоимость годового абонемента эконом-сегмента — в среднем 36 тыс. руб., тогда как в премиуме этот показатель начинается со 180 тыс. руб., говорится в исследовании. Как отмечают в аналитической компании «Эвотор», самые большие расходы на спорт в Москве — житель столицы в месяц тратит на тренировки свыше 10 тыс. руб. Также аналитики отметили повышение стоимости фитнес-услуг.

В среднем удорожание превысило 10%, заметил управляющий партнер компании FitnessData Максим Боровиков: «Расходная часть в фитнесе очень быстро выросла за последние несколько лет. Высокая инфляция, повышение стоимости на зарубежное оборудование, сложности его доставки и так далее — все это оказывает определенное влияние на рынок.

Маржинальность не растет, отрасль просто компенсирует свои расходы, за счет этого поднимается цена клубной карты. Год к году стоимость всех видов услуг выросла на 12% — здесь и клубные карты, и персональные тренировки, и так далее.

Оказывает ли влияние на стоимость фитнес-услуг использование технологий искусственного интеллекта? Существенно нет. Коллеги, мне кажется, немного поспешили с тем, насколько это важно для индустрии, то есть в целом здесь скорее просто компенсационный рост, связанный с тем, что расходная составляющая фитнес-бизнеса выросла». Согласно отчету Allied Market Research, мировой рынок решений на базе искусственного интеллекта в спорте к 2032 году может вырасти до $30 млрд по сравнению с €2 млрд в 2022-м.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков