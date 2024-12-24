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Фитнес отжался

Рост рынка в 2024 году ускорился

Оборот фитнес-отрасли в России увеличился за год на 23%, достигнув 263 млрд руб. Рост, опережающий показатели прошлых лет, обеспечили в том числе открытие новых полноформатных клубов и подорожание услуг. Но уже в ближайшей перспективе из-за снижения маржинальности фитнес-услуг и увеличения издержек обороты индустрии могут замедлиться.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Объем рынка фитнес-услуг в России в 2024 году составит 263 млрд руб., прибавив 23% год к году, подсчитали в FitnessData. Это самая выраженная динамика за три года: в 2022 году рост составил 11%, в 2023 году — 18%. В 2021 году показатель достиг 47%, но речь шла о восстановлении после пандемийных ограничений, отмечают в FitnessData. В Национальном фитнес-сообществе (НФС) предполагают, что совокупный оборот клубов в этом году вырастет на 8–10% год к году.

Руководитель FitnessData Максим Боровиков поясняет, что росту фитнес-рынка в этом году способствовало открытие новых объектов. В России запустилось 440 проектов, 110 из которых полноформатные клубы площадью более 500 кв. м каждый, 330 — небольшие студии. В 2023 году совокупный показатель был выше — 580, но клубов меньше — 100. Доходы студий относительно невелики, а 10 полноформатных клубов добавили к совокупной выручке отрасли 1,5 млрд руб., замечает господин Боровиков.

Согласно НФС, в России сейчас 9,8 тыс. фитнес-объектов, год к году показатель вырос на 7,7%. Помимо студий прирост обеспечивают клубы, работающие на основе рекуррентных (помесячных) платежей, замечает глава НФС Елена Силина. В FitnessData считают, что на долю формата в этом году пришлось более половины открытий, прогноз на следующий — более 70%.

Вторым фактором роста фитнес-рынка стало увеличение цен: услуги за год подорожали в среднем на 11%, отмечают в FitnessData. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева соглашается с оценкой, поясняя, что динамика связана с инфляционными процессами, ростом инвестиций и себестоимости услуг. Но существенно повысить цены индустрия не может из-за ограниченной эластичности спроса, поясняет эксперт. В НФС зафиксировали увеличение стоимости услуг в среднем на 17,5% за год. Согласно данным сервиса «Платформа ОФД», средний чек в фитнес-центрах и спортзалах в январе—ноябре 2024 года составил 3,9 тыс. руб., прибавив 9% год к году.

Количество покупок в спортивных объектах за 11 месяцев выросло на 7% год к году, замечают в «Платформе ОФД». Аналитики FitnessData считают, что в общей сложности фитнесом в России в декабре занимаются 6,94 млн человек, на 5,5% больше, чем годом ранее. Елена Силина рассчитывает, что продажи клубных карт и услуг в клубах в этом году вырастут на 11% по сравнению с прошлым годом.

Гендиректор бренда фитнес-клубов XFIT Ирина Туманова отмечает, что продажи ее сети остались примерно на уровне прошлого года с колебаниями в пределах 2–3%. Маржинальность бизнеса при этом сократилась на 70% из-за постоянного роста затрат на оборудование и комплектующие, стоимость которых зависит от курса валют, замечает она. Этот фактор, по мнению госпожи Киселевой, вместе с ростом стоимости кредитов увеличивает сроки окупаемости и ухудшает экономику проектов. Она не исключает, что темпы открытия в 2025 году сократятся.

В FitnessData прогнозируют, что в 2025 году оборот фитнес-рынка составит 290–310 млрд руб., прибавив 10–18% год к году. В АОФИ ждут, что стоимость услуг фитнес-клубов при отсутствии глобальных потрясений может вырасти на 10–11%. Ожидания НФС — рост на 19,5%. Ирина Туманова не исключает, что высокая ключевая ставка ЦБ также может сдерживать продажи клубных карт: «Гражданам сейчас выгоднее сберегать средства, а не вкладывать их, даже если речь идет о фитнесе».

Александра Мерцалова

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