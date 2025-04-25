«Интерфакс»: спецпосланник президента США Уиткофф прилетел в Москву

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прилетел в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Ранее сервис Flightradar24 зафиксировал приземление в московском аэропорту Внуково бизнесджета из США.

О том, что переговоры господина Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным состоятся 25 апреля, сообщал портал Axios со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию. Белый дом и Кремль сообщали, что спецпосланник планирует приехать в Россию на этой неделе, но не называли точную дату.

Стив Уиткофф приезжал в Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Они обсуждали российско-украинский конфликт, в том числе территориальные вопросы.

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа может лопнуть».

Анастасия Домбицкая