Россельхозбанк зашел на «Авито»

Структура Россельхозбанка приобрела половину «Авито». Бизнесмен Иван Таврин сообщил сотрудникам о продаже 50% площадки объявлений 24 апреля, говорят источники РБК. Теперь стороны планируют вывести ее на российскую биржу. Приоритетными регионами для развития называются Ближний Восток, СНГ и Юго-Восточная Азия. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За крупнейшую в России площадку объявлений три года назад боролись 15 претендентов. Нидерландская Prosus, как и многие другие зарубежные компании, собиралась покинуть страну и искала подходящего покупателя на свой актив. Интерес к нему проявляли Владимир Потанин и представители VK, писал Bloomberg, но в итоге 100% акций сервиса достались холдингу Kismet Ивана Таврина, бывшего гендиректора «Мегафона». Профинансировал сделку государственный Россельхозбанк, напомнил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «В октябре 2022 года состоялась покупка сервиса холдингом Kismet. Сумма сделки составила 151 млрд руб. В то же самое время на балансе "РРВ", владеющей операционной компанией "Авито", появились кредиты на общую сумму 180 млрд руб., а доли находились в залоге у Сбербанка и Россельхозбанка. Сейчас настало время расплачиваться по счетам, и в принципе если речь идет о продаже половины доли в бизнесе, то господин Таврин и Россельхозбанк остаются в замечательном положении».

Аналитики говорили о возможном размещении «Авито» на российской бирже еще в 2022-м. Спустя три года в компании подтвердили эти планы, тем более что вхождение в капитал банка явно упростит задачу. К тому же и на Ивана Таврина, и на его холдинг распространяются ограничения США, а выход на биржу снизит его «подсанкционную» долю, что может привести к их пересмотру. Правда, сейчас фондовые рынки по всему миру, в том числе в России, крайне волатильны. Вероятно, компания проведет IPO не раньше 2026-го, считает гендиректор «Иволги Капитала» Андрей Хохрин: «Крупнейшие российские банки — это агрегаторы огромных финансовых ресурсов, дешевых денег. Маркетплейсы — это быстрорастущие компании обычно с отрицательным денежным потоком.

Поэтому если появляется государственный или окологосударственный партнер, то для перспектив это, скорее, положительный момент, как и для дальнейшего выхода на IPO. В этом году, наверное, оно несвоевременно еще, а в 2026-м его вполне могут запустить, наверняка конъюнктура им поможет».

Собеседники “Ъ FM” считают, что «Авито» и РСХБ попытаются создать синергию между моделью маркетплейса и банка, например, внедрив кредитные и платежные решения для увеличения продаж на самой площадке объявлений. Этим уже занимаются Wildberries, Ozon и «Яндекс». Хотя не все так радужно — партнеры слишком разные по корпоративной культуре, отметил эксперт финрынка Андрей Бархота: «Россельхозбанк — это аутентичный банк, консервативный с точки зрения развития. Да, он растущий, но тем не менее его сложно назвать какой-то финтехмоделью. В розничном сегменте, в сегменте малого и среднего бизнеса, конечно, есть очень серьезное отставание. В то же время "Авито" больше тяготеет к современным ритейл-моделям, высокой степени цифровизации и автоматизации.

Так что их совмещение может потребовать времени и дополнительных затрат для того, чтобы эта синергия все-таки состоялась».

«Авито» занимает четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета, по версии Forbes. РСХБ — шестой банк в стране по размеру активов и единственный из крупных, не попавших под блокирующие санкции Евросоюза.

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Даниил Бабкин