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Реконструкцией станции метро «Парк Победы» в Петербурге займется компания «Эн-Системс»

Победителем конкурса на выполнение работ по комплексной реконструкции станции метро «Парк Победы» в Петербурге стала компания АО «Эн-Системс», которая ранее выполняла аналогичные работы по станции «Технологический институт». На итоги тендера на сайте госзакупок 10 февраля обратила внимание «Фонтанка».

Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб»

Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб»

В конкурсе приняли участие две компании, вторую заявку конкурсная комиссия признала не соответствующей требованиям. В итоге реконструкция станции будет выполнена «Эн-Системс» за изначально заявленную сумму — 3,258 млрд рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) выдал положительное заключение на проект перестройки станции метро «Парк Победы». Ее предполагается обновить к августу 2027 года. При этом Смольный отказался пускать дополнительные маршруты наземного транспорта на период закрытия станции.

Андрей Цедрик

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