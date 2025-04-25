Лидера ореховской ОПГ Буторина этапировали в московское СИЗО «Бутырка»

Лидера ореховской ОПГ Сергея Буторина, известного как Ося, этапировали из колонии «Полярная сова» в поселке Харп на Ямале в московское СИЗО №2 «Бутырка». По данным газеты «Известия», криминальный авторитет, отбывающий пожизненное наказание, проходит свидетелем по уголовному делу и дает показания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Буторин

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Сергей Буторин

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

По словам собеседника издания, Буторин находится в Москве почти месяц и может располагать информацией о преступлениях.

В мае 2022 года Бабушкинский райсуд Москвы вынес приговоры главам ореховской ОПГ, действовавшей в Москве в 1990-х. Тогда Сергею Буторину добавили 13 лет к его пожизненному сроку, который он получил за организацию десятков убийств.

Подробнее о сотрудничестве Буторина с правоохранителями — в материале «Ъ».