На «ореховских» поставили точку

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Бабушкинский райсуд Москвы поставил точку в деятельности одной из самых кровавых преступных группировок, действовавших в столице в 1990-х,— ореховской. Свои последние приговоры получили один из главарей ОПГ Сергей Буторин (Ося) и его личный телохранитель, который заодно выполнял функции киллера, Марат Полянский. На это раз следствие им припомнило, что 24 года назад Ося организовал покушение на оперативника столичного подразделения по борьбе с оргпреступностью Николая Петрова, а исполнителем стал Полянский. Буторин, который и так отбывает пожизненный срок, формально получил еще 13 лет, а Полянскому добавили к 23-летнему сроку еще год, что дает ему возможность вскоре просить об условно-досрочном освобождении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Полянский и Сергей Буторин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Марат Полянский и Сергей Буторин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как решил суд, Сергей Буторин и его бывший телохранитель Марат Полянский виновны в организации и исполнения покушения на оперативника РОБОПа по ЦАО Москвы Николая Петрова. Суд квалифицировал их действия как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и приговорил Буторина к 13 годам колонии, а его подельника — к 12,5 года. Отметим, что это решение для Оси было чисто символическим — он уже отбывает пожизненное заключение за организацию десятков убийств. Для Полянского, которому было назначено 23 года колонии за прежние преступления, новое наказание, напротив, имело огромное значение. Суд добавил к его предыдущему сроку путем частичного сложения всего год, и бывший киллер вскоре вполне может рассчитывать на УДО.

Как ранее сообщал “Ъ”, покушение на московского оперативника Николая Петрова было совершено утром 3 декабря 1998 года рядом со станцией метро «Свиблово». Живущий неподалеку от нее милиционер вместе с женой уже подходил ко входу в метро, намереваясь поехать на работу, когда из стоящего у тротуара белого микроавтобуса «Крайслер» раздался выстрел. В капитана милиции стреляли через опущенное боковое стекло иномарки, он чудом остался жив.

До 2017 года покушение оставалось нераскрытым. Лишь когда уже осужденный за многочисленные убийства Марат Полянский, написал явку с повинной, следствие сдвинулось с места. Охранник Оси рассказал следователям, что за рулем «Крайслера» находился его однокашник по Академии имени Можайского Александр Васильченко, тоже боевик «ореховских», осужденный затем, как и Ося, на пожизненный срок. А организатором покушения, как следовало из пояснений Полянского, был Сергей Буторин, который вскоре подтвердил слова телохранителя.

Владислав Трифонов