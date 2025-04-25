SOS из СИЗО

Воронежский областной суд ужесточил наказание гражданину США Роберту Гилману, добавив к сроку, установленному приговором суда первой инстанции — семь лет и один месяц в колонии строгого режима,— еще один год. Американец признан виновным в нападении на сотрудников региональных управлений следственного комитета и федеральной службы исполнения наказаний в колонии, где он отбывал срок за драку с полицейским. Прокуратура настаивала на том, что подсудимый не встал на путь исправления. Защита полагала, что суд не учел психическое расстройство Гилмана и его показания об издевательствах в колонии. Сам он вновь заявил об угрозе собственной жизни и предрек, что его «убьют и обставят все как несчастный случай».

Фото: Юрий Голубь, Коммерсантъ

Воронежский облсуд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры региона и жалобу защиты гражданина США Роберта Гилмана, ужесточил приговор, вынесенный в октябре прошлого года Центральным райсудом Воронежа. С семи лет и одного месяца в колонии строгого режима срок лишения свободы увеличился до восьми лет и одного месяца. Судья Эмма Беляева увеличила наказание по всем эпизодам нападений на сотрудников колонии и следователя, которые Гилман совершил, находясь в воронежской колонии.

Впервые в Воронеже американец оказался 19 января 2022 года, когда его сняли с поезда Сухум — Москва из-за пьяного дебоша. В полицейском участке беспокойный пассажир ударил сотрудника МВД ногой по ноге. В отношении Роберта Гилмана возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначили ему четыре с половиной года колонии общего режима. Позже апелляционная инстанция сократила наказание до трех с половиной лет.

В расположенной в центре Воронежа колонии №2 Роберт Гилман начал нарушать порядок отбывания наказания, из-за чего почти все время проводил в штрафном изоляторе. Осенью 2023 года Роберт Гилман дважды ударил кулаком по лицу инспектора ФСИН Николая Макарова, проводившего в его камере утренние проверки. В отношении американца были возбуждены два уголовных дела о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Во время допроса американец накинулся на следователя Михаила Воронина и нанес шесть ударов кулаком по голове и верхней части тела. Следователь попал в больницу с сотрясением, а Роберт Гилман получил третье уголовное дело — о применении опасного для жизни или здоровья насилия в связи с производством предварительного расследования (ч. 4 ст. 296 УК РФ). При переводе в СИЗО во время досмотра гражданин США ударил сотрудника изолятора Романа Бокарева, что привело к возбуждению четвертого уголовного дела — снова о дезорганизации работы колонии.

В заседании областного суда Роберт Гилман участвовал по видеосвязи из воронежского СИЗО №1. Он выступал и отвечал на вопросы на приличном русском языке, но иногда просил переводчицу растолковать юридические обороты и судебные термины.

Прокурор обратила внимание на то, что суд первой инстанции не в полной мере учел общественную опасность деяний американца. В колонии общего режима подсудимый, с ее точки зрения, не встал на путь исправления и вновь начал совершать преступления. Сторона обвинения просила назначить наказание в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

По мнению адвоката Ирины Бражниковой, Центральный райсуд не принял во внимание показания Гилмана о провокациях, насмешках и издевательствах, которые якобы допускали сотрудники колонии, и смягчающие обстоятельства: заболевание, связанное с расстройством личности, и то, что его нападения на правоохранителей не привели к тяжким последствиям.

Адвокат просила суд смягчить приговор, но сам Гилман сначала заявил о своей полной невиновности, полагая, что должен быть отпущен на свободу. Лишь после того, как судья попросила присутствовавших на несколько минут покинуть зал и адвокат один на один пообщалась с доверителем, он встал на позицию защиты.

Американец, как и ранее, выступал ярко и эмоционально. «Я американский гражданин и всю жизнь провел в США, хоть и родился в Польше. Я бывший морпех. Но, несмотря на это, я русский человек. Мой отец служил в Красной армии, был старшим лейтенантом химической разведки. Моя мать — советский химик. Они жили в Санкт-Петербурге и привили мне глубокие русские ценности»,— рассказал он и заявил, что сотрудники УФСИН «коррумпированы насквозь». «Они “передатчики” тюремной мафии, АУЕ (признана экстремистской организацией.— “Ъ-Черноземье”). Я искал выход. Что мне было делать? Может быть, я глупо поступил, но что мне еще делать? Я был зажат в угол. Меня заставляли шагать туда-сюда 16 часов. Я начал сам с собой разговаривать, выражаться и заработал неприятности, неформальное тюремное наказание. Мне разрешали пить только воду. Когда пришел “следарь”, я, подписывая показания, написал “SOS” — “Спасите наши души”. Этим я только еще больше себе навредил»,— заявил он.

Перед тем как услышать вердикт, Роберт Гилман сообщил об угрозе своей жизни. Ранее, напомним, выступая в суде первой инстанции, он уже говорил, что его «отравили». «Если вы меня не перевезете в безопасное место, меня убьют,— предсказал он.— И это будет выглядеть, как несчастный случай. Я прошу вас принять решительные меры для моей защиты».

Назначенное Центральным райсудом взыскание 300 тыс. руб. в пользу пострадавшего следователя областной суд не изменил. Адвокат Ирина Бражникова не сообщила, планируется ли обжаловать решение.

Представители американского консульства в заседании не участвовали, но, по словам Ирины Бражниковой, они время от времени созваниваются с Гилманом и приезжают к нему в СИЗО.

Юрий Голубь