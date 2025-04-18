В Воронеже суд начал рассматривать дело бывшего ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого

Ленинский райсуд начал рассматривать по существу дело бывшего ректора Воронежского госуниверситета Дмитрия Ендовицкого, обвиняемого в даче взятки и распространении порнографии, и профессора того же вуза Юрия Трещевского, которому вменяется посредничество при передаче этой взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ендовицкий во время заседания

Фото: Юрий Голубь Дмитрий Ендовицкий во время заседания

Фото: Юрий Голубь

Первое заседание прошло в закрытом режиме. Прежде чем многочисленных журналистов, родственников и коллег обвиняемых вывели из зала, господин Ендовицкий выступил перед прессой.

«Нет ни единого доказательства моей вины»,— подчеркнул он.

На просьбу прокомментировать обвинение в порнографии бывший ректор ответил: «Это давление на меня».

При этом отказ в переносе дела в другой регион его, по собственным словам, не расстроил: «Я доверяю воронежскому правосудию и уверен, что правда в любом случае восторжествует, и я смогу всеми законными методами доказать свою невиновность».

Напомним, Дмитрий Ендовицкий был задержан в июне прошлого года. По версии Следственного комитета, в 2022 году он через своего подчиненного Юрия Трещевского, передал сотруднице Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации его супруги Елены Ендовицкой. После задержания и заключения под стражу ректору был добавлен эпизод о распространении в интернете порноматериалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Дмитрий Ендовицкий и Юрий Трещевский свою вину не признают.

Сейчас Дмитрий Ендовицкий находится в СИЗО, срок содержания под стражей продлен до 12 августа. Юрий Трещевский до того же момента должен пробыть под домашним арестом.

О неудачной попытке экс-ректора вернуть дело следствию — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь