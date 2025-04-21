Мошенничеству дали срок

Центральный райсуд Воронежа приговорил руководителя фракции «Единой России» (ЕР) в местной гордуме Романа Жогова к двум годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). С учетом срока содержания в СИЗО и под домашним арестом Жогову, по подсчетам адвокатов, предстоит отбыть в колонии около трех месяцев. До вступления приговора в силу ему назначили меру пресечения в виде пребывания в СИЗО. Будут ли стороны обжаловать приговор, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фактически Роман Жогов может быть лишен свободы на 94,5 дня

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фактически Роман Жогов может быть лишен свободы на 94,5 дня

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

21 апреля судья Центрального райсуда Воронежа Валентина Парадовская огласила приговор политтехнологу и руководителю фракции ЕР в гордуме облцентра Роману Жогову, назначив ему наказание в виде двух лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. При этом суд учел содержание Романа Жогова в СИЗО и под домашним арестом. По данным защиты, под стражей политтехнолог находился 177 дней, а под домашним арестом — 696. Таким образом, с учетом того, что один день в СИЗО приравнивается к полутора, а два дня домашнего ареста — к одному дню в колонии общего режима, подсудимый может быть лишен свободы на 94,5 дня.

Приговор должен вступить в силу через 15 дней, до этого момента Роману Жогову назначили меру пресечения в виде пребывания в СИЗО №1 на улице Желябова. Прокурор Олеся Бабина предлагала отправить политтехнолога в колонию общего режима на семь лет.

Рассмотрение уголовного дела идет с сентября 2023 года. По версии следствия, в 2010 году Роман Жогов добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод вице-спикера гордумы Воронежа Александра Провоторова, который платил ей зарплату, считая, что эти средства идут на финансирование реготделения партии, и опасаясь, что в случае отказа он сам не будет допущен до выборов. Выплаченные в 2010–2020 годах 2,4 млн руб. следствие считает ущербом. Сам Роман Жогов отрицает вину, настаивая, что Александр Провоторов сам предложил трудоустроить его супругу, из-за чего был освобожден от регулярных взносов в партийный фонд. Зарплата жены, по словам политтехнолога, была его надбавкой за работу на выборах. После допроса всех свидетелей в середине марта защитники Романа Жогова заявляли суду ходатайство о возврате дела прокурору, но оно не было удовлетворено.

Выслушав приговор, Роман Жогов ответил прессе — а на заседание пришли представители едва ли не всех основных региональных и федеральных изданий и телеканалов,— что не собирается его комментировать. «Суд есть суд, и ему решать,— сказал он.— Мы уже предоставили все свои доказательства того, что я не виноват. Комментировать здесь нечего». Он сообщил, что пока не думал, подавать ли апелляцию.

«Все будет нормально, все это закончится»,— сказал господин Жогов, обнимая жену и утешая плачущую мать. Он снял нательный крестик на золотой цепочке — подобные предметы брать с собой в СИЗО запрещено. Сразу после этого судебные приставы надели на депутата наручники и увели из судебного зала.

Как отметил адвокат Романа Жогова Николай Алимкин, о фактическом сроке лишения свободы говорить некорректно, пока неясно, будет ли обжалован приговор. «Вопрос в том, что скажет государственное обвинение после того, что оно просило»,— сказал господин Алимкин.

Юрий Голубь