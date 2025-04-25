Не ко всем процесс идет

В 2024 году в суды первой инстанции поступило рекордно низкое число уголовных дел, за десять лет этот показатель сократился на треть. Пропорционально упало и число обвиняемых. Такие выводы “Ъ” сделал, проанализировав свежую статистику судебного департамента при Верховном суде РФ. Эксперт уверен, что эти цифры свидетельствуют о «тенденции гуманизации» в отечественном правосудии: следственные органы еще до суда «отфильтровывают» дела, возбужденные в отношении невиновных. Адвокаты продолжают акцентировать внимание на крайне низкой, по их мнению, доле оправдательных приговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Судебный департамент при ВС РФ опубликовал данные о работе федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2024 год. В этот период в суды первой инстанции поступило 651,3 тыс. уголовных дел — как обнаружил “Ъ”, это рекордно низкое число. Годом ранее их было 720,6 тыс., а в 2015 году — целых 966,4 тыс. Таким образом, за десять лет показатель упал на 32,6%.

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Аналогичную тенденцию демонстрирует и другая важная цифра: количество обвиняемых лиц, чьи уголовные дела переданы в суд первой инстанции. Этот показатель пересекается с предыдущим, но не равен ему — например, когда по одному уголовному делу проходит несколько человек. В 2024 году в суды переданы дела в отношении 693,4 тыс. человек, на 9,9% меньше, чем в 2023 году, и на 34% меньше показателя 2015 года.

За 2024 год суды общей юрисдикции вынесли решения по 659,8 тыс. уголовных дел в отношении 679,4 тыс. человек. Годом ранее было окончено 727,2 тыс. дел в отношении 750,7 тыс. лиц, а десять лет назад — 962,5 тыс. дел в отношении 1,03 млн человек.

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Обвинительные приговоры вынесены 78,69% подсудимых (в 2015 году этот показатель составил 74,06%). Еще 0,26% подсудимых — 1798 человек — оправданы (десять лет назад таковых было 0,42%).

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В 2024 году суды прекратили дела 18,28% обвиняемых (в 2015-м — 23,52%), у 1,58% подсудимых дела были возвращены в прокуратуру (в 2015 году — 0,83%). Для 1,19% обвиняемых суды применили принудительные меры медицинского характера (этот показатель почти не изменился — в 2015 году он составлял 1,17%).

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Суды присяжных в 2024 году рассмотрели 1219 дел и вынесли 290 оправдательных вердиктов (это практически каждый четвертый случай). В апелляции были отменены 189 из 290 оправдательных и 63 из 819 обвинительных вердиктов.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн видит в этой статистике две разнонаправленные тенденции. Количество уголовных дел стабильно уменьшается, подтверждает он: «Криминологи заявляют, что уровень преступности в целом снижается. Они связывают это с самыми разными факторами. Например, распространение информационных технологий снижает необходимость личной вербальной коммуникации, что приводит к уменьшению конфликтов. Параллельно в обществе улучшается уровень жизни, и это снижает число потенциальных преступников». С другой стороны, статистика демонстрирует рост доли осужденных от общего числа подсудимых. По мнению адвоката Рубинштейна, процент оправдательных приговоров «ничтожно малый, но стабильный».

Завкафедрой уголовного процесса юридического факультета МГУ Леонид Головко уверен: снижение числа дошедших до суда уголовных дел связано с «тенденцией гуманизации», которая развивается в отечественном правосудии «уже много лет». «У нас очень много отказов в возбуждении дел. То есть фильтры, которые существуют в уголовном процессе, достаточно активно работают,— пояснил эксперт.— В результате уменьшается и тюремное население, и число отправленных под стражу людей, и количество поступающих в суд уголовных дел». По мнению ученого, этот процесс влияет и на рост обвинительных приговоров. «Чем меньше уголовных дел вообще, тем серьезнее и тщательнее они расследуются, так происходит в любой правовой системе. Если же мы сбрасываем в суды дела без тщательного анализа, то количество оправдательных приговоров будет больше»,— считает господин Головко.

Адвокат Ирина Бирюкова полагает, что на статистику повлияла новая возможность для подозреваемых в уголовных преступлениях — еще до суда заключить контракт с армией, чтобы отправиться в зону СВО. Такой закон, напомним, был принят Госдумой в марте 2024 года. «Если контракты заключаются на стадии следствия, то следствие временно приостанавливается. Такие дела не попадают в суд и не отображаются в упомянутой статистике»,— поясняет защитница. Однако господин Головко уверен, что эта практика не может «радикально» повлиять на ситуацию. «Тенденция к падению количества поступивших в суды уголовных дел существует уже много лет. Не думаю, что закон 2024 года сыграл здесь такую решающую роль»,— уверен юрист.

Эмилия Габдуллина