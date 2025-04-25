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Коммерсантъ FM
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Не ко всем процесс идет

Статистика показывает снижение числа переданных в суд уголовных дел

В 2024 году в суды первой инстанции поступило рекордно низкое число уголовных дел, за десять лет этот показатель сократился на треть. Пропорционально упало и число обвиняемых. Такие выводы “Ъ” сделал, проанализировав свежую статистику судебного департамента при Верховном суде РФ. Эксперт уверен, что эти цифры свидетельствуют о «тенденции гуманизации» в отечественном правосудии: следственные органы еще до суда «отфильтровывают» дела, возбужденные в отношении невиновных. Адвокаты продолжают акцентировать внимание на крайне низкой, по их мнению, доле оправдательных приговоров.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Судебный департамент при ВС РФ опубликовал данные о работе федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2024 год. В этот период в суды первой инстанции поступило 651,3 тыс. уголовных дел — как обнаружил “Ъ”, это рекордно низкое число. Годом ранее их было 720,6 тыс., а в 2015 году — целых 966,4 тыс. Таким образом, за десять лет показатель упал на 32,6%.

Аналогичную тенденцию демонстрирует и другая важная цифра: количество обвиняемых лиц, чьи уголовные дела переданы в суд первой инстанции. Этот показатель пересекается с предыдущим, но не равен ему — например, когда по одному уголовному делу проходит несколько человек. В 2024 году в суды переданы дела в отношении 693,4 тыс. человек, на 9,9% меньше, чем в 2023 году, и на 34% меньше показателя 2015 года.

За 2024 год суды общей юрисдикции вынесли решения по 659,8 тыс. уголовных дел в отношении 679,4 тыс. человек. Годом ранее было окончено 727,2 тыс. дел в отношении 750,7 тыс. лиц, а десять лет назад — 962,5 тыс. дел в отношении 1,03 млн человек.

Обвинительные приговоры вынесены 78,69% подсудимых (в 2015 году этот показатель составил 74,06%). Еще 0,26% подсудимых — 1798 человек — оправданы (десять лет назад таковых было 0,42%).

В 2024 году суды прекратили дела 18,28% обвиняемых (в 2015-м — 23,52%), у 1,58% подсудимых дела были возвращены в прокуратуру (в 2015 году — 0,83%). Для 1,19% обвиняемых суды применили принудительные меры медицинского характера (этот показатель почти не изменился — в 2015 году он составлял 1,17%).

Суды присяжных в 2024 году рассмотрели 1219 дел и вынесли 290 оправдательных вердиктов (это практически каждый четвертый случай). В апелляции были отменены 189 из 290 оправдательных и 63 из 819 обвинительных вердиктов.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн видит в этой статистике две разнонаправленные тенденции. Количество уголовных дел стабильно уменьшается, подтверждает он: «Криминологи заявляют, что уровень преступности в целом снижается. Они связывают это с самыми разными факторами. Например, распространение информационных технологий снижает необходимость личной вербальной коммуникации, что приводит к уменьшению конфликтов. Параллельно в обществе улучшается уровень жизни, и это снижает число потенциальных преступников». С другой стороны, статистика демонстрирует рост доли осужденных от общего числа подсудимых. По мнению адвоката Рубинштейна, процент оправдательных приговоров «ничтожно малый, но стабильный».

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Завкафедрой уголовного процесса юридического факультета МГУ Леонид Головко уверен: снижение числа дошедших до суда уголовных дел связано с «тенденцией гуманизации», которая развивается в отечественном правосудии «уже много лет». «У нас очень много отказов в возбуждении дел. То есть фильтры, которые существуют в уголовном процессе, достаточно активно работают,— пояснил эксперт.— В результате уменьшается и тюремное население, и число отправленных под стражу людей, и количество поступающих в суд уголовных дел». По мнению ученого, этот процесс влияет и на рост обвинительных приговоров. «Чем меньше уголовных дел вообще, тем серьезнее и тщательнее они расследуются, так происходит в любой правовой системе. Если же мы сбрасываем в суды дела без тщательного анализа, то количество оправдательных приговоров будет больше»,— считает господин Головко.

Адвокат Ирина Бирюкова полагает, что на статистику повлияла новая возможность для подозреваемых в уголовных преступлениях — еще до суда заключить контракт с армией, чтобы отправиться в зону СВО. Такой закон, напомним, был принят Госдумой в марте 2024 года. «Если контракты заключаются на стадии следствия, то следствие временно приостанавливается. Такие дела не попадают в суд и не отображаются в упомянутой статистике»,— поясняет защитница. Однако господин Головко уверен, что эта практика не может «радикально» повлиять на ситуацию. «Тенденция к падению количества поступивших в суды уголовных дел существует уже много лет. Не думаю, что закон 2024 года сыграл здесь такую решающую роль»,— уверен юрист.

Эмилия Габдуллина

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