Турбины раскрутят на юге

Схему покрытия энергодефицита на юге РФ могут скорректировать, узнал “Ъ”. На этот раз власти предлагают крупноблочные решения: вместо десяти 25-мегаваттных установок на Джубгинской ТЭС «Интер РАО» (MOEX: IRAO) может установить газовую турбину на 164 МВт, а на Краснодарской ТЭЦ «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» — паросиловую установку на 150 МВт. Такой сценарий оптимален, полагают аналитики, а на время строительства и в пиковые часы дефицит предлагается покрывать за счет малой мобильной и солнечной генерации и накопителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Краснодарская ТЭЦ

Фото: ПАО «ЛУКОЙЛ» Краснодарская ТЭЦ

Фото: ПАО «ЛУКОЙЛ»

Для покрытия энергодефицита на юге РФ на Краснодарской ТЭЦ («ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго») может быть установлена паросиловая установка (ПСУ) мощностью 150 МВт, а на Джубгинской ТЭС («Интер РАО») — газотурбинная установка (ГТУ) мощностью 164 МВт. Этот вариант энергообеспечения региона правкомиссия по развитию электроэнергетики рассмотрит 29 апреля, следует из материалов к заседанию (“Ъ” видел документ). Ранее планировалось построить десять быстровозводимых ГТУ по 25 МВт на площадке Джубгинской ТЭС.

В Объединенной энергосистеме Юга, согласно материалам к совещанию у вице-премьера Александра Новака от 2 апреля, до 2030 года прогнозируется дефицит мощности объемом не менее 2,27 ГВт. Летом прошлого года на юге произошли масштабные веерные отключения электроэнергии. Для покрытия дефицита был организован конкурс на строительство газовых ТЭС общей мощностью до 941 МВт, который в итоге не состоялся. Тогда правкомиссия решила отобрать проекты в ручном режиме, различные варианты прорабатываются с осени.

21,13 гигаватта составил исторический максимум потребления мощности в ОЭС Юга в июле 2024 года.

Как следует из материалов к заседанию, «Интер РАО» и ЛУКОЙЛ подтвердили готовность реализовать проекты при наличии земельных участков, лимитов природного газа и схем выдачи мощности. Энергоблок с ГТУ на Джубгинской ТЭС может начать поставку мощности с 1 января 2030 года, а блок с ПСУ на Краснодарской ТЭЦ — с 1 июля 2028 года. Как сообщили “Ъ” в «Интер РАО», в качестве поставщиков рассматриваются только российские производители оборудования. По словам источника “Ъ” в отрасли, ПСУ для Краснодарской ТЭЦ изготовит Уральский турбинный завод (входит в «Интер РАО»).

Сроки реализации некоторых ранее утвержденных проектов могут быть скорректированы. Таким образом, согласно рассматриваемой схеме, «Технопромэкспорт» (ТПЭ; входит в «Ростех») на Таврической ТЭС установит парогазовую установку (ПГУ) мощностью 250 МВт к 1 июля 2029 года, а десять ГТУ по 25 МВт — к октябрю 2026 года. Также ТПЭ возведет на Ударной ТЭС две ПГУ по 170 МВт к июлю 2029 года и январю 2030 года и одну ПГУ на 250 МВт к июлю 2030 года. «Интер РАО» на Сочинской ТЭС построит ПГУ на 480 МВт к 31 декабря 2030 года, а «Газпром энергохолдинг» в Динском районе Краснодарского края — ПГУ на 470 МВт к июлю 2029 года.

Кроме того, регуляторы должны проработать вопрос функционирования мобильного резерва генерирующих мощностей, в том числе с ГТУ средней и малой мощности, и систем накопления электроэнергии, указано в материалах совещания у вице-премьера. Они необходимы для оперативного покрытия пиков потребления электроэнергии ОЭС Юга на период строительства новых объектов генерации.

Также в Крыму прогнозируется энергодефицит в объеме 238 МВт, в связи с чем регуляторы должны предложить варианты по его покрытию.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что вопросы будут рассматриваться на правкомиссии, где и примут соответствующие решения. В «Системном операторе» (диспетчер единой энергосистемы) сказали “Ъ”, что с учетом технической проработки проекта и выявленных проблем с размещением десяти ГТУ на Джубгинской ТЭС будет рассмотрен альтернативный вариант.

Сергей Черепов из «Рексофта» полагает, что такой вариант покрытия дефицита рационален, поскольку мощные установки более эффективны в эксплуатации, а централизованная генерация позволяет лучше контролировать параметры сети, особенно в условиях дефицита. «При этом десять распределенных ГТУ лучше бы распределили нагрузку по территории и повысили устойчивость сетей в случае отказов»,— отмечает эксперт.

Евгения Франке из «Эйлер Аналитические Технологии» отмечает, что пиковая нагрузка потребления электроэнергии летом смещается на обеденные часы. На фоне этого, по мнению аналитика, применение солнечной генерации в сочетании с системами накопления, в том числе в рамках развития собственной генерации, может решить проблему энергодефицита и повысить надежность энергосистемы.

Анна Тыбинь