Инвестпрограммы подключают к сетям

Правительство одобрило законопроект, который должен стимулировать предприятия ЖКХ активнее задействовать свои внутренние ресурсы для модернизации коммунальных сетей. Это будет сделано за счет введения в ряде случаев прямой обязанности организаций тепло- и водоснабжения утверждать инвестпрограммы, а также через установление целевого характера амортизационных отчислений и расширение применения регуляторных соглашений, предусматривающих установление долгосрочных тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В четверг, 24 апреля на заседании правительства для внесения в Госдуму одобрен законопроект, нацеленный на стимулирование инвестиций в модернизацию ЖКХ. Как пояснил заместитель главы Минэкономики Михаил Каминский, цель нововведений — вовлечение в процессы модернизации объектов ЖКХ инвестиционного потенциала самих ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Законопроект устанавливает случаи, когда наличие инвестпрограммы для них обязательно: в частности, если РСО является гарантирующим поставщиком, при реализации концессий, при высоком износе инфраструктуры. Эти нормы предложены на фоне низкой доли РСО, утвердивших такие программы, пока это сделали лишь около 10% организаций. Расширяется также перечень мероприятий, включаемых в инвестпрограмму,— это, например, предотвращение и ликвидация последствий аварий, модернизация объектов, которые являются предметом концессий со сроком больше, чем срок действия схемы теплоснабжения.

Закрепляется также целевой характер амортизационных отчислений, учтенных в тарифах ЖКХ. В Минэкономики отмечают, что 50% таких средств сейчас не направляются на инвестиционные цели. Теперь же РСО, для которых утверждение инвестпрограммы будет обязательным, должны будут направлять амортизационные отчисления на финансирование таких программ. Допускается также использование этих средств для возврата привлеченных инвестиций и ликвидации аварий.

Отметим, что низкая доля РСО с инвестпрограммами объясняется тем, что предприятия опасаются брать на себя долгосрочные обязательства из-за тарифной политики властей, ведь предельные индексы роста тарифов фактически меняются ежегодно. Решить эту проблему планируется за счет расширения регуляторных соглашений — механизма, предусматривающего обязательства РСО реализовывать инвестпрограмму в обмен на долгосрочные тарифы, учитывающие траты на инвестпрограммы. Сейчас такие соглашения могут применяться в сфере электроэнергетики и водоснабжения — проект расширяет механизм и на сферу теплоснабжения. Сам инструмент донастраивается, появляется возможность включения в соглашения нескольких муниципалитетов, а инвесторам, которые работают в рамках концессий, дается право заключать их на объекты, не являющиеся предметом концессий.

Отметим, все эти нововведения на протяжении нескольких лет предлагались как Минэкономики, так и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минстроем. В ведомствах “Ъ” сообщили, что принимали участие в подготовке законопроекта. В ФАС отметили, что документ повысит как прозрачность вложений, финансируемых за счет тарифных источников, так и гибкость системы регулирования. В Минстрое добавляют, что проект выстраивает «более четкую систему взаимодействия» между СРО и органами, контролирующими выполнение инвестпрограмм.

Как отмечает член общественного совета при Минстрое Ольга Сердюк, обязанность большинства водоканалов принимать инвестпрограммы важна для эффективного функционирования систем водоснабжения, поскольку им нужны не только эксплуатация и текущий ремонт, но и инвестиционные мероприятия. В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) отмечают, что у водоканалов нет ни одного заключенного регуляторного соглашения, хотя попыток было много, притом что этот инструмент нужный, поскольку он более гибкий, чем концессии. Изменения, по оценкам РАВВ, помогут «привлекать частные компании на большой пул объектов по разным видам соглашений, это даст определенную свободу выбора региону и инвестору».

Евгения Крючкова