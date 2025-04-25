Туристы выходят в Старый Свет

Весной интерес россиян к оформлению деловых и туристических виз в страны Евросоюза вырос на 10–20% год к году. Это объясняется ростом туристической активности и отложенным спросом, кроме того, поездки в Европу становятся доступнее за счет снижения стоимости перелетов. Но ограниченное число слотов для записи на визы, короткие сроки их действия и отказ Франции принимать загранпаспорта старого образца сдерживают позитивный тренд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Спрос российских путешественников на деловые и туристические визы стран Евросоюза в марте—апреле 2025 года увеличился на 12% год к году, подсчитали в агентстве делового туризма Continent Express. Директор сервиса бронирования командировок «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая говорит об увеличении активности заявителей на 17% год к году в первом квартале этого года. Руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Наталья Волкова в марте зафиксировала рост на 10% год к году. В «Аэроклубе» говорят, что заявлений на шенгенские визы в первом квартале стало больше на 20%.

В визовом центре Венгрии “Ъ” подтвердили рост интереса со стороны россиян к поездкам в Европу в январе—марте 2025 года. Процент одобрения заявлений высокий, к отказам ведет обычно несоответствие документов требованиям консульств. Там также обратили внимание на то, что средний срок рассмотрения документов составляет три-четыре недели. В визовых центрах Франции, Италии и Испании “Ъ” оперативно не ответили.

Туристический спрос на поездки в Европу увеличивается.

По данным OneTwoTrip, на май—август 2025 года на страны ЕС приходится 22% от общего объема бронирований авиабилетов за рубеж против 16% годом ранее. Основной объем бронирований приходится на Италию (3,3% от всех проданных билетов за рубеж), Испанию (3,2%) и Францию (2,9%). Эти же страны, согласно Continent Express, путешественники рассматривают как приоритетные при оформлении виз, считая наиболее лояльными. Наталья Волкова отмечает, что туристами практически не удается получить долгосрочные разрешения на въезд. Чаще, по ее словам, визы выдают под даты поездки или на несколько месяцев.

Стоимость перелета туда-обратно в популярные страны Европы в январе—апреле 2025 года Выйти из полноэкранного режима Направление Стоимость перелета (тыс. руб.) Изменение год к году (%) Италия 66,5 -10 Франция 69,3 2 Испания 71,7 -14 Молдавия 53,5 -4 Германия 64,6 6 Великобритания 53,9 -7 Кипр 46,9 -8 Черногория 70,3 -8 Швейцария 85,4 -2 Венгрия 48,9 -25 Греция 69,6 15 Нидерланды 64 -25 Португалия 82,1 -0,9 Австрия 54 -10 Болгария 67,1 14 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Путешествия».

В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что общий туристический спрос на европейские направления остается высоким, но определяется во многом стоимостью перелетов и условиями для путешествий. Например, продажи авиабилетов в Испанию в январе—апреле, по данным сервиса, выросли на 19% год к году вместе со снижением цены билетов туда—обратно на 14%, до 71,7 тыс. руб. Активность проявляют не только классические, но и деловые туристы: они продолжают вести бизнес с европейскими странами, некоторые компании сохранили представительства, говорит Дарья Лукьянова-Зубрицкая. В «Аэроклубе» обращают внимание на реализацию отложенного спроса. У многих путешественников завершился срок действия выданных ранее виз.

Но активность заявителей естественным образом сдерживает ограниченное число слотов для записи. В Continent Express места на подачу документов для визитов с туристической целью во Францию сейчас есть только на конец июня, в Италию — на конец мая. Для Венгрии и Испании доступных слотов в принципе нет. Госпожа Волкова отмечает, что подача документов на шенгенские визы сейчас также может осуществляться в рамках серых схем, через сотрудников визовых центров.

В то же время ужесточаются условия подачи документов.

23 апреля Ассоциация туроператоров России сообщила, что визовый центр Франции прекращает прием пятилетних заграничных паспортов старого образца. Никаких официальных заявлений со стороны визового центра или консульства при этом сделано не было. Наличие ограничений подтвердили опрошенные “Ъ” туроператоры. В Trivio напоминают, что похожую практику в 2024 году вводила Италия, но через четыре дня мера была отменена. Но в этом случае ограничения, по мнению компании, могут быть долгосрочными: сведения о признании только биометрических паспортов появились на сайте Европейского совета. В Trivio ожидают, что такое решение в итоге будет принято всеми странами ЕС.

В визовом центре Венгрии пояснили, что информации о введении ограничений другими странами ЕС пока нет. Управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова говорит, что мера может затронуть большое число туристов, особенно тех, кто оформлял паспорта в 2020–2021 годах, рассчитывая пользоваться ими еще какое-то время. В 2022 году россияне также сталкивались со сложностями при оформлении биометрических паспортов, вынужденно делая удостоверения личности старого образца.

Новые требования к паспортам — не единственное ужесточение, с которым сталкиваются туристы. Юлия Липатова отмечает, что визовые центры сейчас также могут требовать выписку из Фонда социального страхования со сведениями о трудовой деятельности за десять лет, прикладывать расширенные банковские выписки. Но эксперт рассчитывает, что спрос на шенгенские визы сохранится. Дарья Лукьянова-Зубрицкая также не исключает, что по итогам всего 2025 года спрос на 10–15% превысит прошлогодние значения.

Александра Мерцалова