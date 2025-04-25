Туристы облетают Стамбул

Некоторые туристы аннулировали туры в Стамбул после новостей о землетрясении 23 апреля. Об этом «РИА Новости» рассказал координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. На охлаждение интереса туристов к Стамбулу обратило внимание и отраслевое издание Tourdom, изучив сообщения в туристических чатах. Руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил изданию, что 24 апреля продажи Стамбула сократились на 30% к предыдущим дням. Явление эксперт считает временным: если за три—пять дней повторных толчков не случится, то объем продаж восстановится.

По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение произошло в Мраморном море у берегов Стамбула. Его магнитуда составила 6,2. Землетрясение не привело к человеческим жертвам и существенным разрушениям, но пострадали 236 человек.

Турция — наиболее востребованное российскими туристами зарубежное направление. За 2024 год, по данным местных властей, страну посетили 6,7 млн российских граждан. Год к году показатель вырос на 6,3%. Непосредственно Стамбул в 2024 году посетили 1,98 млн россиян. Год к году цифра сократилась на 0,5%. В Ассоциации туроператоров России это связывали с сокращением темпов роста транзитного потока. Но негативный тренд укрепился. В январе туристический поток россиян в Стамбул сократился на 7% год к году, в феврале — на 8%. Турция в целом при этом потеряла 11,6% и 17,5% соответственно.

Александра Мерцалова