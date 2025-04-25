Китайцы берут расчет

В крупных российских банках отмечают повышение спроса на услуги со стороны китайских граждан и компаний. Новых клиентов-физлиц привлекают, в частности, выгодные предложения по депозитам и накопительным счетам, а компании — удобное расчетно-кассовое обслуживание. В условиях активного проникновения китайского бизнеса на рынок РФ можно ожидать развития наметившейся тенденции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О росте спроса со стороны граждан КНР, а также компаний и ИП, зарегистрированных китайскими гражданами, свидетельствует оперативный опрос “Ъ” крупных российских банков. Так, по итогам 2024 года в Т-Банке количество клиентов—физических лиц из КНР выросло на 80% по сравнению с 2023 годом. В ВТБ к настоящему времени за полгода количество розничных клиентов из Китая увеличилось на 13%, до 16,4 тыс. В этих банках отметили, что наибольшим спросом у китайских клиентов пользуются дебетовые карты, вклады и накопительные счета. Так, в Т-Банке на 104% увеличилось количество пользователей дебетовых карт. «В среднем на одного клиента приходится один продукт»,— отмечают в ВТБ.

В Ингосстрах-банке наблюдают рост числа запросов от китайских компаний, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием (РКО), отмечает управляющий директор департамента корпоративной клиентуры кредитной организации Дарья Пояркова. В Т-Банке отметили, что РКО — самый популярный продукт для китайских компаний и ИП, а спрос на него вырос на 50%. В Альфа-банке наибольшим интересом в данном сегменте пользуются услуги факторинга и торгового финансирования, отмечает управляющий директор, руководитель управления банка по работе с международными компаниями Николай Молчанов.

Увеличение спроса на услуги российских банков эксперты связывают с ростом экономического взаимодействия двух стран.

По данным ФНС, за 2024 год количество компаний и ИП, зарегистрированных в РФ гражданами Китая, увеличилось на 41% и достигло 11,3 тыс. (см. “Ъ” от 7 февраля). Популярными сферами для открытия бизнеса у граждан КНР остаются оптовая торговля, продажа автомобилей и автозапчастей, а также сегмент общепита.

Как утверждает партнер юрфирмы Mansors Ренат Баймухаметов, законодательство КНР не устанавливает каких-либо ограничений на пользование банковскими услугами китайскими гражданами и регистрируемыми ими компаниями в России.

Одним из существенных преимуществ для китайских граждан являются ставки по рублевым депозитам в российских банках.

В частности, в Т-Банке за прошлый год прирост клиентов-физлиц по вкладам составил 737%, по накопительным счетам — 272%. Согласно данным финансового маркетплейса «Финуслуги», по состоянию на 23 апреля 2025 года средняя максимальная ставка в банках из топ-50 по вкладам на три месяца составляла 19,7% годовых, по вкладам на полгода — более 20% годовых, по вкладам на год — 18,7% годовых. Вместе с тем, согласно информации на сайтах, только «Бэнк оф Чайна» предоставляет несколько разных вариантов вкладов, причем для одномесячных депозитов максимальная ставка составляла 17%, для вклада на три месяца — 16% годовых, на год — 14%. При этом Чайна Констракшн банк предоставляет только вклад до востребования со ставкой 0,01% годовых, а остальные банки (АйСиБиСи банк, Чайнасельхозбанк) вообще не предоставляют услуг по вкладам для физических лиц.

Более того, продуктовая линейка китайских банков нацелена «в основном на сопровождение крупного китайского бизнеса, а также денежных переводов между Россией и Китаем, и гораздо в меньшей степени на расчеты внутри России», обращает внимание партнер юридической фирмы ККМП Александр Аничкин. Поэтому услуги российских банков являются наиболее привлекательными. Они «интегрированы в систему быстрых платежей и имеют развитую экосистему приложений и онлайн-решений для современного банкинга», поясняет господин Аничкин. Также российские банки предлагают более выгодные тарифы для рублевых операций, условия хранения и использования денежных средств, отмечает директор департамента управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Владимир Поклад. «Российские банки выигрывают и в скорости открытия счетов, и комиссий за международные переводы, а также наличия мультивалютных продуктов»,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Российские банки адаптируют свой бизнес к потребностям широкого круга китайских клиентов. Так, в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Т-Банке имеются службы поддержки на китайском языке, в некоторых банках также китайский язык доступен в банкоматах. Однако на развитие этого направления оказывают определенное давление санкции. «В случае их отмены и закономерной реакции рынков, которая может иметь эффект шока, возможны скачки спроса или его спад»,— считает гендиректор инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

Елена Ванюшина, Ксения Дементьева