Китайский бизнес избавляется от посредников

Высокий спрос на китайские товары в России стимулирует все большее число предпринимателей из КНР открывать бизнес в РФ, но характер этого бизнеса смещается с оптовой торговли на прямые поставки конечному потребителю, что позволяет минимизировать участие в такой торговле российских посредников. Как подсчитали аналитики «T-Бизнеса» в рамках аналитического проекта T-Data, число компаний электронной торговли, зарегистрированных гражданами КНР в РФ, в 2024 году выросло в 2,8 раза (с 416 до 1162), а количество ООО в этой сфере за год увеличилось в 4,5 раза (с 186 до 842).

По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2024 года в России работало 11,3 тыс. компаний и ИП, зарегистрированных гражданами КНР,— за год их число увеличилось на 41%. Ежемесячно предприниматели из КНР регистрируют в нашей стране около 330 компаний и ИП, за год это количество увеличилось на 50%. Рост интереса китайских бизнесменов ускоряется в сравнении с фиксировавшимся ранее: по данным «СПАРК-Интерфакс», за девять месяцев 2024 года число зарегистрированных компаний с совладельцами из Китая выросло на 32% к аналогичному периоду 2023 года (см. “Ъ” от 3 октября 2024 года).

В онлайн-торговле доля связанных с КНР компаний растет опережающими темпами: если в 2023 году это направление для открытия бизнеса в России выбирало 16% предпринимателей из КНР, то в 2024 году их количество достигло 30%. Как поясняет гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых, интерес связанного с Китаем бизнеса уже вышел за рамки простой оптовой торговли. «Они стремятся напрямую работать с конечным потребителем, закрепиться в стране»,— говорит он, и цифровые платформы «стали ключевым инструментом». Судя по долям в совокупном итоге, популярными сферами для открытия бизнеса у граждан КНР в РФ продолжают оставаться оптовая торговля (18% против 21% в 2023 году) и продажа авто и автозапчастей (6% против 5% соответственно). Количество регистраций бизнесов в этих сферах выросло в 1,3 раза. Кафе и рестораны китайцы стали регистрировать в 1,2 раза чаще (но их доля снизилась до 3% против 4% в 2023 году), розничная же торговля одеждой, на которую в 2020 году приходилось 14% открывших бизнес в России граждан КНР, в 2024 году сузилась более чем вчетверо, до 3%.

Анна Королева