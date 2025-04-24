Bloomberg: Трамп потребует от России признать право Украины на армию и ВПК

Соединенные Штаты потребуют от России признать право Украины на обладание собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Как отмечает агентство, этот вопрос поднимет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время своей следующей встречи с Владимиром Путиным. Агентство отмечает, что согласие на право Киева иметь собственные адекватно вооруженные и укомплектованные вооруженные силы будет означать отказ от одной из заявленных целей России о демилитаризации Украины. Это, в свою очередь, является знаком того, что администрация господина Трампа в своих попытках добиться примирения на Украине намерена оказывать давление не только на Киев, но и на Москву.

Виктор Буй