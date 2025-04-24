Муниципалы попали под скорую руку

Красноярский край стал одним из первых субъектов РФ, где решили претворить в жизнь положения нового федерального закона о местном самоуправлении (МСУ). 24 апреля региональный парламент одобрил в первом чтении переход на одноуровневую систему МСУ при радикальном сокращении числа муниципальных образований — с 472 до 39. Главы всех оставшихся муниципалитетов теперь будут избираться только из числа кандидатов, предложенных губернатором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масштабную муниципальную реформу красноярские власти (на фото — губернатор Михаил Котюков) решили провести в максимально сжатые сроки

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Масштабную муниципальную реформу красноярские власти (на фото — губернатор Михаил Котюков) решили провести в максимально сжатые сроки

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно законопроекту, внесенному в заксобрание губернатором Михаилом Котюковым, в Красноярском крае вводится одноуровневая система МСУ с одновременным укрупнением муниципалитетов. Сейчас в регионе 472 муниципальных образования, включая 17 городских и 12 муниципальных округов, 32 муниципальных района, а также 389 сельских и 22 городских поселения. После вступления закона в силу их останется всего 39: шесть городских округов и 33 муниципальных.

По словам первого вице-губернатора Сергея Пономаренко, реформа позволит «укрепить кадровый потенциал органов МСУ, оптимизировать систему управления и консолидировать финансовые и материальные ресурсы».

Напомним, изначально новая редакция федерального закона о МСУ предусматривала, что на одноуровневую систему должны будут перейти все субъекты РФ. Но затем была принята поправка, позволяющая региональным властям самостоятельно выбрать модель, наиболее отвечающую местным особенностям. По данным профильного комитета Госдумы, сохранить двухуровневую систему собирались как минимум в 18 регионах.

Помимо укрупнения муниципалитетов, законопроект Михаила Котюкова меняет порядок избрания их глав. Сейчас мэров выбирают депутаты представительных органов из числа кандидатов, отобранных специальной комиссией. Подать заявку на конкурс может любой желающий. После вступления закона в силу правом вносить кандидатуры на рассмотрение депутатов будет обладать только губернатор. «Такой подход, по нашему мнению, позволит выстраивать более тесное взаимодействие между муниципальной и государственной властью, позволит обеспечить реализацию конституционного принципа единства системы публичной власти»,— объяснил господин Пономаренко.

С критикой проекта выступили только коммунисты. «Этим законопроектом государство как будто пронзает сверху ломом»,— заявил замглавы фракции КПРФ Александр Ратахин. По его мнению, предложенная реорганизация МСУ лишает народ права избирать своих представителей «на земле». Другой депутат от КПРФ Борис Мельниченко удивился, как быстро принимается законопроект, о существовании которого депутаты узнали лишь в начале недели: «Мы в сельских территориях, конечно, живем с верой в праведность судьбы, но хочется жить надеждой на последовательную закономерность порядков определенных».

Отметим, что реализуется эта реформа, действительно, очень оперативно. Законопроект был внесен в парламент 18 апреля и одобрен в первом чтении уже 24-го, хотя в силу его нормы вступят только 19 июня (в этот день заработает новый базовый закон о МСУ). Как объяснил Сергей Пономаренко, власти не стали проводить массовое обсуждение проекта ни с населением, ни с муниципалами для «экономии времени». «В период, когда коммунисты управляли Красноярским краем (во времена СССР.— “Ъ”), неоднократно происходило изменение административно-территориального устройства, неоднократно менялись границы муниципальных районов… Никто, никогда, ни с кем никаких консультаций не проводил»,— напомнил первый вице-губернатор.

Чиновника поддержали и некоторые оппозиционные депутаты. Например, Ирина Иванова («Зеленые») заявила, что в условиях «борьбы России за выживание» нужно «эффективное единоначалие». А Денис Терехов («Новые люди») попросил противников реформы не «прикрываться каким-то мифическим народом», потому что «депутаты — это последние люди, за которых народ будет радеть».

В итоге законопроект в первом чтении поддержали 35 депутатов, семь голосовали против.

Одновременно заксобрание приняло постановление с предложением к правительству края принять при проведении реформы ряд мер — например, «проработать вопрос дополнительного регулирования и развития различных форм участия населения в осуществлении МСУ».

Отметим, что в упраздняемых муниципалитетах уже появились вопросы к документу, которые в первую очередь касаются новых административных границ. Например, в аккаунте администрации Сухобузимского района (его планируется присоединить к Большемуртинскому) в соцсети «ВКонтакте» был проведен опрос, 3664 участника которого высказались за сохранение своего муниципалитета и только 300 — против. По мнению политолога Александра Чернявского, реформа краевого МСУ станет «серьезнейшим стресс-тестом для всей региональной вертикали власти».

Валерий Лавский, Новосибирск