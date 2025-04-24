Иностранному ПО умерят пыл

Российские IT-компании прописали условия западным конкурентам на случай их возвращения в Россию. К июню пакет мер направят правительству, узнал “Ъ FM”. В Центре компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий считают, что при возвращении иностранных вендоров на российский рынок их ПО надо запретить к использованию в госсекторе, сфере социальных услуг, а также в банках и у операторов связи. Как уточняют «Ведомости», в коммерческом секторе мировые гиганты смогут свободно предлагать свой продукт. Это, впрочем, чревато демпингом с их стороны, предупредили в ЦКИТ. Еще одна инициатива — обязать иностранных игроков хранить информацию в России. Так они не смогут отрезать российских клиентов от обновлений своего софта, как это произошло в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Примечательно, что с тех пор местные офисы западных компаний не прекращали деятельность, отмечает директор ЦКИТ Илья Массух: «Мы проверили всякие ООО "Майкрософт Рус", ООО "Сименс". Они все исправно работают, сдают баланс, имеют генерального директора, бухгалтера. И, насколько мне известно, в некоторых компаниях, в основном американских, начались проработки по найму сотрудников. Российский рынок, несмотря на то, что он маленький, являлся одним из самых прибыльных с точки зрения затрат на персонал и последующие выручки.

Есть большая опасность, что крупные компании при возвращении легко могут демпинговать, использовать маркетинговые бюджеты для восстановления своих позиций, переманивать персонал. Здесь в каждом сегменте рынка могут быть разные решения. Если взять Microsoft, наверное, можно смело допустить их до потребительского сегмента, пусть стоят на полках магазинов. С другой стороны, для государственного сектора это достаточно уязвимо. Необходимо, чтобы все облачное ПО было "приземлено" на российской территории. Еще один момент — это запретить офшорные продажи из юрисдикций Ирландии, Америки и так далее».

В Минцифры на прошлой неделе сообщали, что не фиксируют шагов со стороны зарубежных вендоров по возвращению в Россию. Но такой процесс, как считают в ведомстве, позитивно сказался бы на конкуренции. При этом, по подсчетам ЦКИТ, госсектор, от которого предлагается отрезать иностранцев, сейчас приносит российским вендорам до 60% дохода. Протекционистские меры, считают там, должны действовать до 2030 года.

Однако в некоторых сферах российским игрокам может не хватить и дополнительных пяти лет, чтобы укрепить свои позиции, считает независимый IT-эксперт Александр Баулин: «Компании, которые имели 10-20 лет на встраивание в бизнес-процессы, все равно всегда будут предпочтительнее. Более или менее заметные разработки у нас в операционных системах — это офисное ПО, программы коммуникации, то есть почта, мессенджеры, видеосвязь. А решение о возвращении будет приниматься на государственном уровне и для западных вендоров, и для России. Компании, которые вернутся, скорее всего, будут это делать аккуратно.

Google ушел из Китая в 2010 году, он в 2017-м не вернулся сразу масштабно, он сначала построил лабораторию. Неизбежно при возвращении будут коллизии, споры, которые, может, будут решаться на уровне между компаниями, может, выйдут на судебный. Это возможно практически со всеми вендорами, потому что многие из них отключили, например, облачные сервисы из-за того, что были введены санкции. А российский их клиент может считать, что по договору это было невозможно».

Недавний опрос показал, что 28% российских компаний не против пиратства иностранного ПО в случае, если для него нет отечественных аналогов. При этом 15% компаний ни в каком виде не используют российские разработки, приводили «Ведомости» данные аналитиков CSoft . В марте пакет мер на случай возвращения иностранных IT-компаний также составила Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. В числе прочего предлагалось взыскивать компенсации с западных компаний за убытки отечественных игроков.

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Елизавета Скобцова