Инженеров обеспечили «пираты»

Уровень «пиратства» на рынке инженерного софта вырос до 70%. Такие данные приводят российские разработчики программных продуктов. Тренд объясняют тем, что контроль за использованием нелицензионного ПО снизился. На конец 2024 года семь из десяти программ в отрасли можно было назвать «пиратскими». В 2023-м, по данным компании «Нанософт», ситуация была чуть более прозрачной — 35% инструментов оставались лицензионными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уход целого ряда западных игроков позволил отечественным компаниям ежегодно увеличивать свою долю на рынке на 18%, объясняет директор департамента управления продуктом «Нанософт разработка» Сергей Сыч: «Эти 70% появились с уходом западных вендоров. В лучшие времена цифра была на уровне 60%. Ситуация здесь понятная: негде было приобретать западный софт, который раньше был доступен. К тому же был момент растерянности. За эти несколько лет пользователи некоторых категорий просто перестали платить за софт. Снижается контроль на массовом рынке.

Крупные клиенты нашли российских поставщиков и, естественно, решили для себя вопрос импортозамещения и перехода. У нас прекрасные показатели с точки зрения роста: в среднем порядка 18% в год. Но определенная категория пользователей, конечно, активных действий предпринимать не хочет. Тем более к этому их никто не принуждает. Что касается отечественных крупных компаний, они имеют планы по переходу на российский софт. У них есть определенное стимулирование со стороны государства. И здесь процесс достаточно закономерен, реализуют свои программы по переходу».

За последние три года часть ранее приобретенных лицензий на зарубежные продукты были аннулированы. Многие предприятия, работающие в инженерной сфере, фактически стали «пиратами», несмотря на то, что ранее заплатили. Отказаться от хорошо зарекомендовавших себя инструментов в одночасье нельзя, объясняет председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К», вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский: «Autodesk, AutoCAD, Primavera остаются востребованными. Прежде всего потому, что на их создание ушло значительное время. С начала 1990-х годов у них прекрасные библиотеки, с помощью которых можно автоматизировать и выбирать узлы, детали, чтобы что-то сконструировать. И на сегодняшний день на замену что-то очень хорошее не пришло. На эти программы потратили по 30 лет. В результате удалось создать продукт, который удобен в использовании.

Но наше программное производство растет. В частности, для строительного контроля отечественные разработчики предлагают уже, наверное, с десяток прекрасных продуктов. Для того чтобы появились такие российские продукты, нужно несколько лет. Можно сделать эти программы по аналогии: взять архитектуру этих программных продуктов, библиотеки и перепрограммировать. Можно это делать в кооперации с китайцами и индусами. Существенная доля ежемесячных платежей — именно за пользование софта. Иногда эти цены кусаются. Отечественные производители, если и предлагают программные продукты, то назначают неслабые цены. Хотя, я думаю, они могли бы опустить их в три раза и таким образом увеличить количество пользователей, привлечь деньги в дальнейшие разработки. Некоторые компании платят по 3-5 млн руб. в месяц».

По данным Strategy Partners, по итогам 2023 года российский рынок инженерного софта оценивался в 27 млрд руб. При сохранении темпов импортозамещения через пять лет его объем может увеличиться до 74 млрд руб. Сейчас стимулов отказываться от рабочих решений западного производства недостаточно, отмечает основатель и генеральный директор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. По его словам, речь идет, прежде всего, о системе автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD: «Платить за его использование фактически не нужно. Если раньше Autodesk нам звонил и другие западные производители софта и говорили, мол, мы подозреваем, что вы используете наши программы, необходимо их купить. Признаков много, по которым можно определить использование: по нашим картинкам и по мониторингу. Мониторинг мы даже заблокировали.

После этого мы собрались даже купить официальную версию, но случился 2022 год, и сейчас в России даже офис отсутствует у SolidWorks. Потом они обращались в органы, которые были на их стороне, но сейчас этот процесс полностью отсутствует, и можно просто бесплатно использовать AutoCAD. С одной стороны, это здорово, мы получаем эффективность разработки. С другой стороны, мы теряем эффективность производителей нашего программного обеспечения. Да, мы смотрим на замены AutoCAD, но стимулов к этому особых нет. Приходится применять левые лицензии. Но если раньше это было опасно, то сейчас наши правоохранительные органы не имеют задачи помогать западным производителям. Если у тебя есть конкурирующее решение бесплатное, еще и точно лучше, можно выбрать».

По данным “Ъ”, в России четвертый год подряд продолжается падение объемов экспорта отечественных IT-решений. Если в 2023-м рынок оценивался в $2,9 млрд, то в прошлом году, по информации Банка России, он снизился до $1,9 млрд. Впрочем, в профильной ассоциации «Руссофт» тенденцию не подтверждают и говорят, что в статистике ЦБ некоторые расчеты не отражены, потому что разработчики используют схемы с иностранными посредниками.

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Станислав Крючков