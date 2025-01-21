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Коммерсантъ FM
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В софте прописалась несовместимость

С какими проблемами столкнулись компании при переходе на российское ПО

IT-специалисты пожаловались на несовместимость российского софта с зарубежным. Это показал опрос компании Orion Soft, его результаты приводит Forbes. Две трети опрошенных признались, что инфраструктурное программное обеспечение позволяет выполнять базовые задачи, но недостаточно хорошо работает с другими продуктами как отечественными, так и зарубежными. В понятие инфраструктурный софт обычно включают операционные системы, системы резервного копирования, удаленного доступа и некоторые другие.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О других проблемах “Ъ FM” рассказал генеральный директор компании Oxygen Павел Кулаков: «На практике убедились, что отечественный инфраструктурный софт действительно способен решать ряд базовых задач, но ему присущи "детские болезни", которые связаны с тем, что такого рода софт пока недостаточно эффективно и надежно работает в условиях высоких нагрузок и больших масштабов инфраструктуры. Вторая проблема — это ряд продуктов недостаточно зрелых для того, чтобы эффективно работать на зарубежном серверном и коммутационном оборудовании. Происходят проблемы с несовместимостью, с донастройкой. Третий вопрос касается оперативной и эффективной сервисной и аварийной поддержки такого софта и оперативного устранения проблем. Зачастую у компании-производителя не хватает персонала, чтобы эффективно залечивать эти "детские болячки".

Российский софт достаточно молодой. Мы понимаем, что если мы говорим о компании Oracle или Microsoft, где программное обеспечение создавалось десятилетиями, где есть сотни миллионов или, может быть, даже миллиарды потребителей, там и возможностей выявлять какие-то слабые места при каких-то определенных специфических нагрузках и быстро латать куда больше. Учитывая, что количество потребителей отечественного софта несравнимо меньше, то и выявление вот этих "узких мест" проходит медленнее. Только альфа- и бета-тестирования, какие-то нагрузочные испытания не дадут всего спектра проблем, которые можно на этапе тестирования выявить».

Почему в России не замещается ПО Microsoft для визуального контента

Собеседники “Ъ FM” прогнозируют, что проблемы с инфраструктурным ПО российского производства удастся решить не раньше 2030 года. Вопрос в том, чтобы не только заменить иностранный софт, но и сделать его более современным, отметил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров: «Проблема, конечно, существует, просто не нужно ее драматизировать. Такая же проблема была у Китая в свое время. Они тоже, как они говорят, плакали, но делали свое дело и пришли к состоянию замещения всего критического, что можно было заместить.

В первую очередь это работа с IT-директорами, которые, конечно, отвечают за процессы, поэтому не могут просто так перейти на любой софт, который им предложат. Они борются за то, чтобы он соответствовал их опыту, а лучше всего ничего не менял и был точно такой же, как был до этого.

Это сделать практически невозможно, поэтому тут нужно с ними работать, это процесс. Очень важно понимать, что нам нужно не заменить российским таким же точно софтом импортный, который был сделан десять лет назад, а создавать замещающий, но уже направленный на то, чтобы мы шли дальше, развивались. Болячки начали лечить первоначально, кажется, в 2015 году, но все было очень вяло, сейчас, конечно, стали лечить очень жестко. Может быть, разные перегибы были, но замещение импортного софта идет».

Опрошенные IT-специалисты отметили и некоторые плюсы российского софта. Это, например, удобный интерфейс, похожий на западные аналоги, понятная техническая документация и инструкции по работе с продуктом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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