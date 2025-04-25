Карты для отпуска

Сокращение количества российских банков, карты «Мир» и UnionPay которых работают за границей, а также трудности с обменом долларов старого образца вынуждают искать новые возможности оплаты за границей. Как оформить карту иностранного банка и где, а также какие риски следует учитывать, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В марте 2022 года международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке своей деятельности в России. Это событие не затронуло банковские операции внутри страны — пользоваться картами Visa и MasterCard в России по-прежнему можно. Другое дело — платежи россиян за границей: расплачиваться картами, выпущенными российскими банками, и снимать с них наличные стало невозможно.

В ряде стран по-прежнему работают карты платежной системы «Мир», оператором которой является НСПК. Однако с расширением санкций в отношении российских компаний и банков список этих стран сократился.

По данным ТАСС на начало 2025 года, картами «Мир» можно расплатиться в 13 странах мира помимо России, но полноценно они работают только в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии, в остальных странах — точечно.

Выходом из ситуации стало оформление карт в зарубежных банках. С 2022 года процветает карточный туризм: клиенты российских банков начали ездить в другие страны, преимущественно в СНГ, и открывать счета в иностранных юрисдикциях. Основными направлениями стали Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия, Грузия, Таджикистан и Армения.

Кроме того, россияне могли пользоваться картами китайской платежной системы UnionPay. В частности, карты, выпускаемые Газпромбанком, работали в таких популярных странах, как Турция, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Катар, Казахстан, Узбекистан и другие. На сегодняшний день карты этой платежной системы можно оформить только в Россельхозбанке и Азиатско-Тихоокеанском банке, пока они продолжают работать за границей — правда, принимаются не везде.

Переход в масс-сегмент

Новой популярной услугой стало оформление карты зарубежного банка дистанционно, через компанию-посредника или платежный агрегатор. Примечательно, что банки, как правило, не афишируют такую услугу, предлагая ее лишь премиальным клиентам или сегменту private banking. Впрочем, тренд меняется и услуга становится востребованной среди массовых клиентов, отмечает директор по развитию компании 5KART Андрей Губанов.

Крупные кредитные организации работают с платежными агрегаторами напрямую. Например, «Сбер» предлагает клиентам оформить карту в компании Citora, Альфа-банк — в Сardlist, Газпромбанк — в Fincross, а Т-Банк — в 5KART. Также некоторые компании предлагают услуги напрямую, например EasyPay.World.

Спрос, как рассказывают представители данных компаний, растет и остается стабильно высоким. «Сегодня количество наших клиентов превышает 25 тыс. человек. Мы предлагаем широкую линейку банковских продуктов из стран СНГ и Турции, в числе партнеров — шесть из топ-20 банков РФ»,— рассказывает руководитель по развитию продукта Сardlist Александра Масанова, добавляя, что за прошлый год компания оформила более 15 тыс. карт.

Андрей Губанов отмечает, что компания предлагает оформить карты восьми банков из трех стран, а в России ее партнерами являются восемь банков. Какие именно банки входят в пул партнеров, в компании не разглашают.

Клиенты оформляют карты для разных целей — перевода на собственные счета за рубеж, покупки или продажи недвижимости, оплаты медуслуг или образования. Значительное количество клиентов заказывает карту для снятия наличных, покупок за границей во время путешествий, оплаты отелей или аренды авто.

На спрос ощутимо влияет и сезонность, отмечает Александра Масанова: например, в ноябре актуальна подготовка к новогодним путешествиям, в то время как в марте и апреле туристы планируют майские каникулы и летние отпуска.

Правила меняются

Есть два способа оформить такую карту — обратиться к менеджеру или в техподдержку своего банка либо оставить заявку напрямую в компании-посреднике.

Стоимость услуги начинается от 19 тыс. руб. и достигает 116 тыс. руб. для карты с возможностью SWIFT-переводов.

При выборе карты нужно обратить внимание на ряд моментов, уточняет Александра Масанова. Помимо условий выпуска и обслуживания карты это тариф, комиссии при снятии наличных, валюта, в которой выпускается карта, лимиты, возможность пополнения и другие опции. Далее нужно собрать необходимые документы — как правило, это загранпаспорт и ИНН — и заполнить анкету банка и доверенность. В зависимости от компании клиент либо заказывает конкретную карту определенной страны (чаще всего платежных систем Visa и MasterCard), либо выбирает параметры карты, а о банке-эмитенте узнает уже во время ее получения.

Это делается намеренно, чтобы избежать рисков. Бизнес платежных агрегаторов довольно сложный, а правила на этом рынке постоянно меняются. Например, в январе 2025 года ЦБ Узбекистана отменил возможность дистанционного оформления персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ) для иностранных граждан. Выпуск карт для клиентов без ПИНФЛ временно стал невозможен, а прием заявок на карты Узбекистана приостановлен. Меры против получения карт нерезидентами принял и Казахстан, ограничив срок их действия 12 месяцами. Периодически иностранные банки отказывают в оформлении карт нерезидентам, и компании вынуждены оперативно перестраивать свою работу.

Еще один пункт, который вызывает много вопросов,— срок изготовления карт. По данным сайта Citora, оформление карт в Киргизии займет до 16 рабочих дней, в Армении и Таджикистане — до 21 рабочего дня, в Сербии — до 45 рабочих дней. Но в некоторых случаях, как рассказали «Ъ-Review» пользователи таких карт, решение банка и доставка задерживаются.

Для тех, кто не хочет рисковать перед поездкой, есть и быстрый способ получения услуги — неименная карта. «Мы предлагаем такую неименную карту на эксклюзивных условиях, получить ее можно за два часа. Причем стоимость в первые два месяца обслуживания составляет по $3, затем — $1,5 в месяц»,— рассказал Андрей Губанов.

Отчетность перед налоговой

При открытии карты зарубежного банка следует учесть еще несколько нюансов. Как подчеркивают представители платежных агрегаторов, для оплаты через терминал в офлайн-магазинах карту необходимо активировать в банкомате, многие клиенты забывают об этом. До активации можно пользоваться картой для оплаты покупок в интернете с использованием ее реквизитов. Также нужно помнить, что при вводе неверного пин-кода в банкомате три раза подряд некоторые карты могут быть «съедены» банкоматом.

Важный момент — уведомление налоговой. «Если клиент — физическое лицо и проживает на территории РФ более 183 дней в году, при открытии счета в банке за пределами России ему необходимо сообщить об этом в российский налоговый орган в течение месяца, подав соответствующее уведомление,— рассказывает партнер, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.— За несвоевременное уведомление инспекции клиент может быть оштрафован на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб.».

Помимо этого, каждый год до 1 июня налогоплательщики обязаны отчитываться о движении денежных средств по каждому такому зарубежному счету. «Отчет о движении денежных средств по счетам в банках (ОДДС) за пределами РФ сдается за предыдущий год. Если счет открыт 30 декабря 2024 года, то до 1 июня 2025 года все равно придется сдать ОДДС за два дня 2024 года»,— поясняет юрист. Впрочем, если счет открыт в странах ЕАЭС или государствах, с которыми налажен автоматический обмен финансовой информацией, отчет в некоторых случаях можно не предоставлять.

Нелишняя подстраховка

Представители компаний-посредников прогнозируют новый всплеск интереса к услуге в ближайшее время. Это связано с тем, что срок действия карт первых клиентов подходит к концу: в среднем он составляет три года и истекает в 2025-м. Кроме того, компании и банки расширяют сотрудничество с зарубежными партнерами и активнее выходят в массовый сегмент.

Александра Масанова считает, что в течение ближайших двух лет рынок оформления зарубежных карт будет расти.



«Безусловно, в случае снятия санкций и возвращения Visa и MasterCard спрос на наш продукт может снизиться. Однако даже при таком развитии событий от формального объявления о намерении до технического воплощения пройдет немало времени — не менее одного-полутора лет. И в период технической реинтеграции единственным комфортным инструментом для россиян за рубежом останутся карты иностранных банков»,— уверена она.

Впрочем, несмотря на активное развитие рынка карт иностранных банков, представители туристической отрасли отмечают, что самым популярным и надежным способом оплаты за границей остаются наличные денежные средства. «Безусловно, за три года туристы в целом адаптировались к ситуации. У большинства туристов, которые часто летают за границу, есть карты зарубежных банков. Обязательная рекомендация — перед поездкой узнать о банковской системе страны. Если официальная валюта евро, то платить лучше именно в евро, чтобы не терять деньги на конвертации»,— поясняет руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр. Она также напоминает об ограничениях: беспошлинно вывозить наличные можно на сумму не более $10 тыс. на человека.

Рынок платежей постоянно меняется. Как отмечает Майя Котляр, в Турции «Сбер», ВТБ и МТС-банк запустили оплату QR-кодами, хотя определенные технические неполадки могут наблюдаться.

«Полагаю, что вопрос оплаты за границей будет актуален еще очень долго. Рекомендуем туристам готовиться к путешествиям за границу по полной программе: иметь и зарубежные карты, и наличные. И желательно — друзей или родственников с капиталом»,— комментирует основатель и руководитель Tyrfirma.ru Борис Лисовский.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Алина Ларцова