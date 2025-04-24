Прокуратура оценила смертельную экскурсию

На процессе по делу о смертельной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, которая в августе 2023 года унесла жизни восьми человек, гособвинение предложило приговорить фигурантов — основателя cервиса онлайн-бронирования экскурсий Sputnik8 Александра Кима и одного из организаторов мероприятия Никиту Дубаса — к шести и девяти годам колонии соответственно. Первый вину не признает, второй признает частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диггер Никита Дубас (справа) и основатель Sputnik8 Александр Ким

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Диггер Никита Дубас (справа) и основатель Sputnik8 Александр Ким

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Александра Кима и Никиту Дубаса обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В ходе процесса, который стартовал в Мещанском суде столицы в ноябре 2024 года, Александр Ким вину не признал, Никита Дубас же согласился с обвинением частично. В прениях сторон прокуратура предложила назначить первому наказание в виде шести лет колонии, второму — девяти лет.

По версии гособвинения, Александр Ким и Никита Дубас в 2019 году вступили в сговор с целью получения прибыли путем проведения экскурсий в Москве без соблюдения установленных требований.

Александр Ким создал сервис онлайн-бронирования экскурсий Sputnik8.com (принадлежит ООО «Спутник»), Никита Дубас размещал на нем объявления об экскурсиях по Неглинке, стоимость которых обычно составляла 4–8 тыс. руб., но иногда была и больше.

Трагедия произошла 20 августа 2023 года. В тот день, несмотря на предупреждения синоптиков о надвигающемся ливне, группа из семи человек под руководством 32-летнего гида Константина Филиппова в 15 часов отправилась на часовую прогулку по подземной столице. В районе Неглинки участники прогулки не смогли выбраться из коллектора, поскольку вода полностью затопила водосток. Все восемь человек погибли. Их тела вылавливали в разных точках столицы несколько дней.

Обоих фигурантов арестовали 23 августа, с тех пор мера пресечения не менялась. Как установило следствие, на портале Sputnik8.com было размещено объявление о злополучной экскурсии, а Никита Дубас, по данным следствия, размещал рекламу турпоходов как на этом портале, так и на других.

По версии следствия, при проведении подземной экскурсии по Неглинке 20 августа организаторами не были соблюдены сразу несколько важнейших правил безопасности: не были определены люки, через которые можно было бы спастись находившимся внизу людям в случае опасности, экскурсанты о них не имели информации; кроме того, участники подземной прогулки не были снабжены рациями, которые позволили бы координировать действия в случае форс-мажора. Не было у них при себе и обязательных кислородных баллонов. Наконец, организаторы экскурсии не уведомили о ее проведении спасательные службы.

Отметим, что всего потерпевшими по делу признаны свыше десятка человек — родные погибших. Ранее одна из потерпевших, у которой в ходе экскурсии погибла 15-летняя дочь Виктория, отозвала иск к Александру Киму на сумму 15 млн руб.

Она призналась “Ъ”, что предприниматель впоследствии по ее просьбе выплатил ей компенсацию в размере 4 млн руб.

А родственницы погибшей 34-летней Дарьи Быковой, как рассказывал “Ъ”, потребовали взыскать в порядке возмещения ущерба с фигурантов более 10 млн руб.

Александр Александров