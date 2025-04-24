Путин призвал держать на контроле ситуацию в строительстве жилья

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. В ходе него он попросил доложить о способах улучшения ситуации в жилищном строительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости Владимир Путин

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

«Мы с вами договаривались держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве и по ряду других направлений тоже уделять необходимое внимание. Правительство уже приняло ряд решений на этот счет, и сегодня прошу доложить, как они выполняются, какие дополнительные шаги необходимы»,— сказал господин Путин.

Он добавил, что российские застройщики запускают все меньше новых проектов. Такая тенденция, по мнению президента, требует особого внимания.

22 апреля зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о риске сокращения ввода жилья в 2027–2028 годах. Он посоветовал региональным властям продумать варианты улучшения инвестиционных условий, чтобы повысить объем строительства жилья на своих территориях. В этом году господин Хуснуллин прогнозирует ввод на уровне 100 млн кв. м.

Подробнее о ситуации в строительстве жилья — в материале «Премьеры отменяются».

Екатерина Отрашкевич