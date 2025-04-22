Хуснуллин заявил о риске сокращения ввода жилья в 2027–2028 годах

Объемы ввода жилья на территории РФ могут сократиться в 2027–2028 годах, при этом в 2025 году ввод превысит 100 млн кв. м. Об этом зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил в ходе форума «Малая родина — сила России».

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«У нас сегодня вроде бы все хорошо по жилью, мы в этом году сдадим больше 100 млн кв. м. Это точно, потому что по итогам первого квартала мы сдали уже 32 млн кв. м. Если умножить на четыре, то получается 120 млн задел по жилью. Но это жилье, которое мы с вами заложили в 2022–2023 годах. Если мы сейчас не запустим новые проекты, то в 2027–2028 годах у нас будет провал в 30 млн кв. м»,— сказал господин Хуснуллин.

Он посоветовал региональным властям продумать, как улучшить инвестиционные условия и повысить объем строительства жилья на своих территориях. По его мнению, вся построенная недвижимость работает на экономику региона.

Марат Хуснуллин отметил, что необходимо обратить внимание на инвестиционный цикл и учитывать интересы жителей, чтобы создавать комфортную среду. По его словам, граждане являются крупнейшим инвестором отрасли и ежегодно вкладывают в нее около 16 трлн руб.

При этом объем нераспроданного жилья в готовых новостройках в Москве и области продолжает расти. К середине апреля в столице количество таких квартир и апартаментов достигло 8 тыс., в Подмосковье — 7,9 тыс. Спрос на готовое жилье снизился из-за невозможности оплаты по системе льготной семейной ипотеки. Она распространяется только на непостроенное жилье.

Подробнее — в материале «Новостройки скучают по жильцам».

Екатерина Отрашкевич