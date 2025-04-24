Число штрафов для самокатчиков за год увеличилось в четыре раза

Сервисы проката электросамокатов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» с начала сезона выписали пользователям более 26 тыс. штрафов. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в совместном заявлении операторов кикшеринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, которое приводит ТАСС, с начала года сервисы заблокировали около 190 тыс. аккаунтов пользователей. Из них около трети были заблокированы за передачу управления электросамокатами детям и подросткам. Среди других частых нарушений операторы отмечают неправильную парковку, езду на самокате вдвоем и неспешивание на переходе.

Нарушения фиксируются камерами видеонаблюдения, командами операторов, правоохранительными органами, а также жителями города. «Каждая поездка на самокате в сервисах отслеживается, поэтому при наличии фото- или видеодоказательства нарушения аккаунт будет идентифицирован»,— говорится в заявлении.

В пресс-службе Whoosh отмечали, что следить за несоблюдением правил стало проще после того, как в прошлом году на всех арендных электросамокатах появились номера. Кроме того, по оценкам участников рынка, пешеходы и автомобилисты стали чаще фиксировать нарушения водителей самокатов и присылать видео в службу поддержки сервисов кикшеринга.

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