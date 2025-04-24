Глава СВР Нарышкин допустил встречу с главой ЦРУ

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф провели телефонный разговор. Господин Нарышкин сказал ТАСС, что разговор был конструктивным, и допустил встречу с Джоном Рэтклиффом в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во время телефонного разговора 11 марта Сергей Нарышкин и Джон Рэтклифф договорились о поддержании регулярных контактов. О готовности к встрече с Джоном Рэтклиффом при заинтересованности со стороны США господин Нарышкин заявлял после вступления главы ЦРУ в должность в январе.

До этого господин Нарышкин проводил телефонные переговоры с главой ЦРУ летом 2023 года, когда службу возглавлял Уильям Бернс. Осенью 2022-го глава СВР встречался с американским коллегой в Турции.

О контактах России и США — в материале «Ъ» «Трамп уверен на все сто».

Елизавета Шмакова