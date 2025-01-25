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Коммерсантъ FM
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Нарышкин заявил о готовности встретиться с новым главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что готов ко встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом при заинтересованности со стороны США. Господин Рэтклифф был назначен на должность на этой неделе.

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сергей Нарышкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На вопрос ТАСС, остаются ли сейчас контакты по линии СВР и ЦРУ, господин Нарышкин напомнил, что у российского ведомства есть официальный представитель в Вашингтоне, у ЦРУ — в Москве. «Мы всегда готовы на переговоры»,— сказал он.

Сенат США 24 января утвердил смену главы ЦРУ. В поддержку кандидатуры 59-летнего Джона Рэтклиффа проголосовали 74 сенатора, против выступили 25. До этого он руководил американской Нацразведкой.

О других назначениях в администрации США — в публикации «Ъ» «Кандидаты обходят Украину стороной».

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