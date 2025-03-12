Главы СВР и ЦРУ договорились снижать конфронтацию России и США

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф провели телефонный разговор. Они договорились о поддержании регулярных контактов.

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Разговор прошел накануне, 11 марта. О его результатах сообщает сегодня пресс-бюро СВР. Договоренность о поддержании контактов, как отмечается в сообщении, достигнута «с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном».

В целом во время телефонного разговора, сообщает СВР, «обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций». Последний раз господин Нарышкин проводил телефонные переговоры с главой ЦРУ летом 2023 года. Осенью 2022-го он встречался с американским коллегой в Турции. Тогда службу возглавлял Уильям Бёрнс.