В Молдавии приняли решение увеличить численность Национальной армии

Спор о военной политике Кишинева идет и за рубежом. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский 1 октября заявил о попытках «милитаризации Молдавии и ее превращения в логистический хаб для нужд ВСУ». По его утверждению, через страну проходят поставки европейских беспилотников, а также планируется их сборка и создание медицинских центров для украинской армии.