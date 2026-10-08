В Молдавии приняли решение увеличить численность Национальной армии
08.10.2026, 16:39
Парламент Молдавии 8 октября на закрытом заседании одобрил постановление о структуре и численности Национальной армии. Планы увеличить число военнослужащих подтвердил министр обороны Анатолий Носатый. Точные параметры власти не раскрывают, объясняя секретность необходимостью защитить сведения от «враждебных государств».
«Армия Республики Молдова должна быть более многочисленной», - заявил Анатолий Носатый до голосования. Как он сообщил, штат предусматривает около 6,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских сотрудников. Структуру сил пересматривают с учетом региональных угроз и плана развития до 2035 года. Открытую часть решения министр обещал обнародовать после утверждения.
Журналистов на заседание не допускали. Присутствовать могли только депутаты и ограниченный круг сотрудников секретариата. Под запрет попали телефоны, ноутбуки и электронные часы. Парламентарии подписали обязательство не разглашать сведения, составляющие государственную тайну.
Президент Майя Санду назвала закрытый формат обычной процедурой. «Потому что мы не хотим, чтобы другие страны, особенно враждебно настроенные по отношению к Молдове, знали обо всем этом», - объяснила она. Глава государства подчеркнула, что депутаты обязаны соблюдать режим секретности, и призвала не видеть в происходящем повода для беспокойства.
Оппозиция оценила решение иначе. Депутат-социалист Павел Войку назвал его «подготовкой к войне». Представитель правящей партии «Действие и солидарность» Дину Плынгэу призвал коллег ответственнее относиться к публичным заявлениям.
Спикер молдавского парламента Игорь Гросу тем временем прокомментировал риск эскалации боевых действий для Молдавии. «Непосредственной угрозы нет, фронт находится далеко, в южной части», - заявил он.
Спор о военной политике Кишинева идет и за рубежом. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский 1 октября заявил о попытках «милитаризации Молдавии и ее превращения в логистический хаб для нужд ВСУ». По его утверждению, через страну проходят поставки европейских беспилотников, а также планируется их сборка и создание медицинских центров для украинской армии.
8 октября молдавский МИД отверг эти обвинения, назвав их не соответствующими действительности и не подкрепленными доказательствами. Ведомство назвало Молдавию мирным и нейтральным государством и заявило о намерении защищать граждан, суверенитет и территориальную целостность.