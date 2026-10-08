Уголовное дело возбуждено после заражения детей инфекцией в Балашихе
08.10.2026, 16:55
СКР по Московской области возбудил уголовное дело после заражения детей ротавирусной инфекцией в реабилитационном центре в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Расследование ведется по ч.1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). На данный момент следователи допрашивают свидетелей. Вскоре запланирован выезд в реабилитационный центр совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.
Сегодня утром Telegram-канал 112 писал, что в реабилитационном центре «Балашихинский» для детей с ограниченными возможностями выявлен острый гастроэнтерит. Инфекцией заразились семь человек, среди них — шестеро детей и один взрослый. Четверо пострадавших доставлены в больницу, остальные от этого отказались. Состояние всех заболевших оценивалось как удовлетворительное, уточнял канал.