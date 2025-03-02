В отношении владельца «Автодор-Тамбова» ввели процедуру реструктуризации долгов

Арбитражный суд Тамбовской области признал обоснованным заявление ПАО «Промсвязьбанк» о банкротстве владельца «Автодор-Тамбова» Анатолия Струкова. В отношении должника ввели процедуру реструктуризации долгов до 17 июля, финансовым управляющим утверждена член Региональной ассоциации профессиональных арбитражных управляющих Юлия Шиндясова. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тем же решением в реестр требований кредиторов были включены 18,6 млн руб. задолженности по кредиту перед «Промсвязьбанком». Они же были заявлены при подаче иска в августе 2024 года.

В декабре суд ввел наблюдение в самом «Автодор-Тамбове». Банкротство компании в июне прошлого года инициировало местное ООО «Сервисаагро» с требованиями на 8,5 млн руб. Они включены в третью очередь реестра кредиторов.

Алина Морозова