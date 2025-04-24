Лавров примет участие в заседании глав МИДов БРИКС в Рио-де-Жанейро

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28–29 апреля примет участие в заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Министры рассмотрят ход реализации договоренностей лидеров объединения и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС, который также пройдет в Бразилии 6–7 июля»,— сказала госпожа Захарова журналистам.

Тема заседания министров иностранных дел в этом году звучит как «Роль Глобального Юга в укреплении многосторонности», сообщила официальный представитель МИД РФ.

В 2025 году Бразилия председательствует в БРИКС с 1 января. Саммит БРИКС пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. В предыдущий раз Бразилия председательствовала в БРИКС и организовывала саммит в 2019 году. Секретарь МИД Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Паис Сабойя говорил, что в 2025 году страна намерена поднять вопросы регулирования искусственного интеллекта, использования национальных валют в торговле, борьбы с бедностью и изменением климата.

Подробнее об объединении — в материале «Ъ» «На холоде БРИКС расширяется».

Анастасия Домбицкая