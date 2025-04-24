ВТБ спрогнозировал рост сбережений россиян в банках на 20% в 2025 году

По итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц в российских банках вырастет на 6,1%, до 61 трлн руб. К концу текущего года показатель увеличится на 20% и превысит 69 трлн руб. Об этом заявил заместитель президента—председателя правления ВТБ (MOEX: VTBR) Георгий Горшков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее в ВТБ ожидали роста объема сбережений россиян в этом году до 68 трлн руб. «Несмотря на корректировку ставок по вкладам и накопительным счетам, россияне продолжают активно копить, а не тратить»,— отметил господин Горшков. Главным фактором роста рынка остается привлечение в национальной валюте. По итогам первого полугодия ожидается рост рублевого портфеля сбережений на 7,1%, до 57,5 трлн руб. К концу года показатель увеличится почти до 65 трлн руб. (+21%).

ВТБ планирует по итогам года увеличить портфель классических пассивов на 27%, до 13,5 трлн руб., то есть расти выше рынка. «И самое главное: двузначные ставки по вкладам с большой вероятностью сохранятся еще долго, вплоть до рубежа 2026–2027 годов»,— подчеркнул Георгий Горшков.

В 2024 году объем сбережений россиян вырос на 28%. По итогам прошлого года россияне направили на программу долгосрочных сбережений 216 млрд руб., сообщал Центробанк. Регулятор назвал это хорошим результатом, но он оказался хуже целевого показателя 250 млрд руб.

О том, как программа долгосрочных сбережений конкурирует со вкладами,— в материале «Ъ» «Сбережения долго собираются».

Елизавета Шмакова