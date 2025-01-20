Сбережения долго собираются

В рамках запущенной в 2024 году программы долгосрочных сбережений (ПДС) не удалось достичь целей, поставленных президентом РФ (привлечь в нее 250 млрд руб.). Этому помешали высокие ставки по вкладам — конкурирующему финансовому инструменту — и долгая доработка условий ПДС. Впрочем, опираясь на достигнутый результат — 216 млрд руб., эксперты, регулятор и участники рынка ждут в следующем году ускоренного развития программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В понедельник, 20 января, ЦБ раскрыл итоги первого года работы ПДС — было заключено 2,9 млн договоров, объем привлеченных средств составил около 216 млрд руб. «Это очень хороший результат для нового продукта»,— подчеркнул регулятор. Когда в 2015 году появились индивидуальные инвестиционные счета, за первый год было открыто около 100 тыс. счетов, а сумма вложений — 5 млрд руб., приводит данные ЦБ. В настоящее время в программе участвуют 33 из 37 НПФ. Причем в прошлом году впервые за много лет были созданы четыре НФП для участия в ПДС (см. “Ъ” от 27 сентября 2024 года).

Долгосрочные сбережения на базе НПФ можно формировать за счет добровольных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Договор заключается на 15 лет. Программа предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении десяти лет до 36 тыс. руб. в год, а также налоговый вычет. Средства граждан в рамках ПДС застрахованы на 2,8 млн руб. Использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Однако результаты оказались хуже целевого показателя, обозначенного президентом РФ,— 250 млрд руб. до конца 2024 года. Гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов отмечает, что развитие программы сдерживало то обстоятельство, что это был «год депозитов». Население предпочитало сохранять средства там, учитывая ставки, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Подводить окончательные итоги 2024 года пока рано. «В сумму вложений по ПДС также войдет инвестиционный доход на средства накопительной пенсии и личные взносы граждан соответственно. НПФ начислят его на счета участников не позднее 31 марта 2025 года»,— указывают в НПФ Сбербанка. Кроме того, отмечают там, вложения в ПДС вырастут и за счет софинансирования от государства, но «точная сумма станет известна не ранее 1 августа».

Владимир Путин, президент РФ, о ПДС, 7 июня 2024 года: Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей.

В ЦБ на запрос “Ъ” раскрыли, какая часть из общих 216 млрд руб. пришлась на заявления о переводе пенсионных накоплений в ПДС (96 млрд руб.), какая — на новые средства с учетом ожидаемого размера софинансирования (21 млрд руб.). У НПФ Сбербанка 58% вложений в ПДС составили заявленные к переводу средства накопительной пенсии, 42% — новые взносы. «Доля средств накопительной пенсии, переведенных в программу, будет постепенно снижаться. Переводы носят разовый характер, а пополняют ПДС люди с комфортной для себя периодичностью»,— отметили в фонде.

Данные по объему средств в ПДС и числу договоров на 1 января из запрошенных “Ъ” фондов раскрыли лишь в «ВТБ Пенсионный фонд» — было внесено более 34 млрд руб., кроме того, 11 млрд руб. пенсионных накоплений будут переведены в ПДС по итогам поданных в 2024 году клиентами заявлений. По состоянию на 1 декабря 2024 года, у НПФ Сбербанка объем резервов покрытия пенсионных обязательств по договорам ПДС составил 30,3 млрд руб., число договоров — 1,43 млн штук, у НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» — 13 млрд руб. резервов по ПДС и 96 тыс. договоров.

Опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка уверены, что программа только набирает обороты.

По мнению вице-президента—начальника департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артема Зотова, спрос на программу станет заметно выше «после того, как клиенты получат первое софинансирование от государства, налоговый вычет, НПФ покажут хорошую инвестиционную доходность». Гендиректор «ВТБ Пенсионный фонд» Андрей Осипов заявил, что фонд планирует сосредоточиться на привлечении новых клиентов, пополнении действующих договоров и переводе средств ОПС в ПДС. По оценке президента НАПФ Сергея Белякова, «в 2025 году объемы привлеченных средств в ПДС будут как минимум на уровне 2024 года, как максимум превысят этот показатель». По оценке инвесткомпании «Риком-Траст», объем привлечения может составить 300–350 млрд руб.

Впрочем, есть и сдерживающие факторы, по мнению главного экономиста Института экономики роста им. П. А. Столыпина Бориса Копейкина, основная проблема — это вопросы доверия граждан, особенно в долгосрочной перспективе — немногие готовы к горизонту планирования на 15 лет. В Минфине заявили “Ъ”, что продолжают активно работать с представителями НПФ.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова