Экс-президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина обвинили во взяточничестве

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинение в получении взятки бывшему президенту Мун Чжэ Ину. Утверждается, что он содействовал трудоустройству своего бывшего зятя в авиакомпанию, сообщает агентство «Рёнхап». Бывший депутат Ли Сан Джик, основавший авиакомпанию Thai Eastar Jet, обвинен во взяточничестве и злоупотреблении доверием.

Мун Чжэ Ин занимал пост президента с 2017 по 2022 год. По версии следствия, экс-президент и его дочь Да Хе получали взятки от авиакомпании за трудоустройство ее мужа по фамилии Со. Он был назначен исполнительным директором упомянутой компании в 2018 году — после того, как Ли Сан Джик возглавил корейское агентство по поддержке малых и средних предприятий и стартапов. Прокуроры подозревают, что перевод Ли Сан Джика на должность в агентство был осуществлен в обмен на прием на работу господина Со в авиакомпанию, особенно учитывая отсутствие у него опыта работы в этой отрасли на тот момент.

Предполагается, что Мун Чжэ Ин прекратил оказывать финансовую поддержку семье своей дочери после того, как господин Со устроился на работу. Сторона обвинения уверена, что бывший президент получил около 223 млн иен ($151 959) в виде зарплаты и других компенсаций от авиакомпании.

О суде над другим экс-президентом Южной Кореи — в материале «Ъ» «Суд вошел в военное положение».