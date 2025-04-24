Артемий Лебедев объяснился перед мэром Среднеуральска за критику города

Глава Среднеуральска (Свердловская область) Алексей Стасенок обсудил с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым его критику города, озвученную на строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге в октябре 2024 году. Встреча прошла на форуме «Малая Родина — сила России», сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации Среднеуральска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Стасенок и Артемий Лебедев

Фото: пресс-служба администрации Среднеуральска Алексей Стасенок и Артемий Лебедев

Фото: пресс-служба администрации Среднеуральска

«Мы решили подойти, познакомиться, и уточнить, за что город был удостоен словом на букву "Ж". Артемий пояснил, что не хотел никого обидеть своим высказыванием, таким образом он хотел привлечь внимание к благоустройству малых городов. В том числе тех, что входят в агломерации, как Среднеуральск и Екатеринбург»,— рассказали в пресс-службе.

Напомним, в 2024 году Артемий Лебедев во время лекции о развитии малых городов на полях форума 100+ TechnoBuild подверг критике Среднеуральск. «Жопа, друзья. И как хорошо, что у нас есть возможность эту жопу исправить. В Среднеуральске, очевидно, жопа. А мы можем взять и превратить его в маленькую Швейцарию. Там купцы строили красивые дома и в целом старались городок сделать уютным»,— сказал господин Лебедев.

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» проходит в Москве. Его третий день был посвящен благоустройству.

Ирина Пичурина